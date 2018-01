Calleja se la juega al ataque sin Bakambu

Ya no estará Cédric Bakambu, pero Javi Calleja confía plenamente en todos los jugadores que tiene a su disposición y apostará por un equipo ofensivo de cara al encuentro de mañana ante el Deportivo de A Coruña en el Estadio de la Cerámica. «

Para esta segunda parte de la temporada, el Villarreal optó por recuperar a Enes Ünal, quien se suma al ataque del plantel villarrealense y tratará de hacer olvidar a Bakambu hasta que llegue un nuevo delantero a la plantilla. «Debemos pensar en los que están aquí, no en los que se van o los que puedan venir. Delanteros tenemos, está Enes Unal, Raba, Carlos Bacca y recuperaremos a Sansone. Por lo tanto debemos pensar en los de casa», apostilló.

Contra el Deportivo, y tras cómo se han ido desarrollando los entrenamientos esta semana, Calleja recuperará a Jaume Costa y Daniele Bonera, aunque seguirán ausentes Roberto Soriano y Nicola Sansone.

Con los que tenga disponibles, el entrenador del Villarreal intentará resarcirse de la derrota en la Copa del Rey contra el Leganés del pasado jueves y empezar el 2018 con una victoria en LaLiga Santander. «Venimos de una derrota en Copa, en un partido en el que no creo que hiciéramos mal las cosas, pero nos faltó tener más pegada. Debemos seguir en esta línea, pero con la idea de tener mayor finalización de cara a portería», dijo.

«El Deportivo es un equipo que si ves la temporada juega un buen fútbol, me parece que tiene un juego combativo bueno, me gustan los jugadores que tienen, me parece un equipo que tiene potencial. Es verdad que la clasificación no es buena, pero creo que es un poco engañosa. Tiene a jugadores como Lucas o como Adrián, que son jugadores que hacen mucho daño. No debemos subestimar a nadie, cualquier equipo de esta categoría te pone en dificultades y el Deportivo lo puede hacer», analizó.

Por último, Calleja desveló lo importante que es para el equipo volver a jugar en casa ante su afición. «Tenemos muchas ganas de jugar en casa, tenemos ganas de volver a ganar en casa, ya que hace tiempo que no lo hacemos. Tenemos ganas de volver a disfrutar con nuestra gente», concluyó el entrenador del Villarreal.