«Queremos seguir mejorando»

El Villarreal CF ha cerrado la primera vuelta de LaLiga Santander en una meritoria quinta posición. El equipo de Javi Calleja ha ido de menos a más, posicionándose en puestos europeos y recuperando las señas de identidad de temporadas pasadas. Pero ahora queda por hacer lo más difícil: mantener la línea ascendente en la segunda parte de la competición doméstica y cerrar su clasificación para estar de nuevo en Europa la próxima campaña.

De las 19 jornadas que quedan por delante, la primera llega este sábado con un enfrentamiento de rivalidad autonómica ante el Levante UD. Los villarrealenses, que llegan con la moral por las nubes tras vencer al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, tratarán de alargar ese momento con un triunfo ante el cuadro granota, que por el contrario no atraviesa por su mejor momento y está a solo dos puntos de los puestos de descenso a Segunda División.

«Hemos hecho una gran primera vuelta. Estoy muy contento porque, analizando los pros y los contra, nos hemos ido superando, hemos ido de menos a más y estamos en la quinta plaza, cerca de la Liga de Campeones y dentro de competición europea. Eso hay que alabarlo y, a partir de ahí, edbemos seguir trabajando para mejor», expuso el entrenador madrileño.

Bajas por lesión

Para intentar retomar el rumbo en el Estadio de la Cerámica, donde esta campaña no se acaba de encontrar excesivamente cómodo el equipo, Calleja recupera a Víctor Ruiz en defensa, pero pierde a Carlos Bacca por sanción. También se perderán el partido los lesionados Bruno Sorano, Andrés Fernández, Nicola Sansone, Roberto Soriano y Ruben Semedo, por lo que han completado la convocatoria Ramiro Guerra y Dani Raba. Eso sí, la principal novedad es la presencia del recién llegado Roger Martínez en la lista de convocados después de haber mejorado considerablemente su estado de forma física en los últimos días.

«Ahora tenemos a Roger y Ünal, y otras alternativas en ataque como Raba, Cheryshev o Fornals para suplir las bajas de los delanteros. Debemos intentar sobre todo que el juego nos lleve a crear ocasiones y mantengamos la efectividad de los últimos partidos», comentó Calleja, quien reconoció que había hablado con los jugadores de la segunda línea para que «ayuden en la faceta goleadora, sumando goles o incorporándose con peligro».

El equipo deberá mostrar sus virtudes en el Estadio de la Cerámica, donde en esta segunda vuelta de la competición afrontará once partidos. «Es un punto de mejora que tenemos y tenemos que hacernos fuertes aquí. Los tres puntos ante el Levante son muy importantes y tendremos que madurar mucho el partido para no perder los nervios. El Levante, si ve que va pasando el partido y no le marcamos o no les hacemos daño va a estar más cómodo y va a tener sus ocasiones», avisó Calleja.

Son baja en el cuadro levantinista Iván López, Álex Alegría, Toño y Raúl, todos ellos al encontrarse lesionados de larga duración.