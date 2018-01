Gürtel, el juí de la dignitat

A hir vam presentar el balanç del departament que dirigisc a Almassora, Serveis Socials, en el qual explicàvem que hem atorgat més de 250.000 euros en ajudes i que hem obert 376 nous expedients en 2017. També hem fet crèixer les tramitacions per dependència més d'un 80 % des que estem al govern municipal.

Aquestes dades, i l'intens treball que portem avant per garantir el benestar de la ciutadania, em fa pensar com han canviat les coses en menys d'una dècada i en les motivacions saquejadores que van portar a alguns a passar-se a la política. La paraula de la setmana és Gürtel, la trama a través de la qual s'investiga el finançament il·legal del PP valencià.

Entre les persones acusades hi ha càrrecs de l'expresident del PP de la Generalitat Francisco Camps i empreses com Orange Market, la filial valenciana de la trama. Ja són a presó el responsable de l'empresa, Álvaro Pérez 'El Bigotes', el líder de la trama, Francisco Correa i l'exsecretari d'Organització del PP gallec, Pablo Crespo, tots tres condemnats pel cas Fitur. Tots tres van amanyar contractes públics i van jugar amb els diners dels valencians entre 2005 i 2009.

El que signifiquen les declaracions de Correa és que el PP va pagar la seua campanya electoral amb diners que haurien d'haver-se destinat a educació, sanitat o dependència. Francisco Camps era el màxim responsable d'eixe saqueig de fons públics i el capità d'una nau que no ha renovat la seua tripulació. Les cares del PP són les mateixes i els mateixos continuen sense tornar els diners que van furtar. I com a mostra, tenim Isabel Bonig (actual presidenta del PPCV), qui ha donat suport en públic en diverses ocasions a la tropa que va jugar amb els diners dels ciutadans.

El discurs dels 'casos aïllats' ja no és creïble. El PP va finançar les seues campanyes electorals amb diners públics. Encara s'investiguen moltes irregularitats dels anys en què encapçalaven les institucions. No són casos aïllats les irregularitats que el grup de Compromís en la Diputació d'Alacant ha denunciat en contractacions del Patronat de Turisme Costa Blanca i dos empreses durant la gestió de l'expresident Ripoll (PP).

Tampoc ho són les factures de FiraValència, en les quals Compromís ha detectat un procediment com el que ha acabat amb els responsable d'Orange Market a la presó. Els treballs a què corresponen no consten en cap lloc i hi ha d'altres que es van pagar sense conformitat tècnica. Casos aïllats, clar...

En total, les estimacions parlen de més 800 milions d'euros de finançament il·legal, casos que ja investiga la justícia i que constatarien el que la ciutadania s'ensuma: el PP va dur a terme una gran operació de saqueig de les arques públiques durant els anys en què va ser al govern. Una operació que, d'altra banda, el va perpetuar en el poder malgrat les deficiències polítiques.

En 2015, el valencians i les valencianes vam, finalment, poder descansar tranquils. Després d'any de vergonya i d'indignació, vam començar a sentir la satisfacció que fora de les nostres fronteres se'ns conega pel nostres mèrits i no per la corrupció. Per això, en canvi, sí que és coneix i es coneixerà per sempre el PP, un partit que, com també hem demanat a la Fiscalia Anticorrupció, ja hauria d'haver estat il·legalitzat. Des dels ajuntaments, les diputacions, les Corts, el Senat i des d'on siga necessari continuarem la batalla per tal que els responsables del saqueig no només siguen condemnats públicament i legalment sinó que, a més, compensen la dignitat i els diners que ens han furtat.