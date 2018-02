Magdalena 2018: Consulta el programa de las fiestas de la Magdalena 2018

Las fiestas de la Magdalena 2018, que se celebrarán en Castelló del 3 al 11 de marzo, ya han dado a conocer el programa de actos, en el que hay más de 250 actividades.

SÁBADO 3 DE MARZO

DE LA FESTA, LA VESPRA, DIA DE LA PROVINCIA

11 h: Recepción de las delegaciones invitadas en el salón de plenos del Excm. Ayuntamiento y entrega de distinciones

11.45 h: Anuncio oficial de fiestas, con el lanzamiento de carcasas conmemorativas de la 74ª edición de la nueva etapa con fuegos aéreos. A continuación, a las

12 h: Gran mascletà a cargo de Pirotecnia Hermanos Fernández de Murcia (ganadora del concurso de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ – Magdalena 2017). Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castellón.

12 h: Apertura del Mesón de degustación de Cervezas y Tapas en la plaza de España (Antigua Estación).

12 h: Apertura del Mercat Gastronòmic de Castelló en la plaza Santa Clara. Organiza Concejalía de comercio

12 h: Apertura del Mesón de Temática Vinícola en Plaza Antonio Ferrandis

12 h: Apertura de la Feria Food Trucks en la plaza Bisbe Pont i Gol

12.15 h: Imposición del pañuelo al gigante Tombatossals de la avenida del Lledó en su rotonda por parte de las collas Unika y Castalia. Organiza: Federació de Colles de Castelló

12.30 h: Apertura de la Feria de la Cerveza Internacional, ubicada en el Boulevard Blasco Ibañez y calle Puerto Mezquita (Frente ciudad de la Justicia)

12.30 h: Apertura de la Feria Temática Taurina, ubicada frente a la plaza de toros

13 h: Apertura de la I Feria de las Casas Regionales de Castellón ubicada en la plaza del Pozo de Gumbau.

13.30 h: Homenaje al Rey Jaime I en su monumento, organizado por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

16 h: Cabalgata del Pregó, que recorrerá las siguientes calles: San Roque, Sanahuja, Mª Agustina, Mayor, plaza de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla, avda. Rey Don Jaime.

16 h: En la Plaza de Toros, especial Germán Vidal y Concurso de Emboladores con 10 toros.

22 h: Enfarolà del Campanar en la plaza Mayor, a cargo de Pirotecnia Reyes Martí. Al finalizar, a las 22.15h, Correfocs con la participación de Botafocs, Dimonis de la Plana y Diables de Castelló, con el siguiente recorrido: plaza Mayor, Colón, pl. Cardona Vives, Mayor, pl. de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Enmedio, calle Colón y pl. Mayor.

23 h: Festival de DJ´s en el recinto de conciertos de Castellón. Colabora Amstel

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23.30 h: Verbena en la pl. de las Aulas con la Orquesta La Cruzada. Organiza Colla del Rei Barbut

00 h: Salida de las Gaiatas del almacén y llegada a la ciudad por la calle San Roque con acompañamiento de Pirotecnia Peñarroja (Avenida de Benicàssim frente al Estadio Castalia)

00 h: Verbena con La Orquesta Huracan en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao



DOMINGO 4 DE MARZO

MAGDALENA, FESTA PLENA

6.30 h: Al amanecer, tradicional volteo de la campana ´Vicent´ que anuncia la solemnidad del día

7 h: Dianas por la Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló en la plaza Mayor. Patrocina BP OIL

7 h: Gran despertà en la calle Santa Mª Rosa Molas y en la plaza de la Panderola (Grao) a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Patrocina BP OIL

7 h: Reparto de cañas y cintas a los romeros en la plaza Mayor. Patrocina BP OIL

7.15 h: Reparto de cañas y cintas en la Tenencia de Alcaldía del Grao para la XXIII Pujada del Grau a la Magdalena por el Camí de la Pedrera. Organiza: Associació Cultural La Barraca

7.45 h: Concentración de participantes en el concurso de Vehículos Engalanados en la calle Gobernador

8 h: Misa de romeros en la Concatedral de Santa María. Al finalizar, salida de la Romeria de les Canyes, que se trasladará al Ermitorio de la Magdalena. Al llegar, se repartirá el típico rollo magdalenero. Patrocina BP OIL

8.15 h: Visita de la Reina a la XII Muestra de Vehículos Engalanados en la calle Gobernador (esquina Cardona Vives). Organiza: Federació de Colles de Castelló

11 h: En la Plaza de Toros, concurso de Recortadores ´Recortador de Oro´. Organiza Plaza de toros de Castellón.

13 h: Al pie del cerro de la Magdalena, degustación de una monumental paella. Patrocina Alcampo y CC Salera. Colabora: arroz DACSA, Coca-cola, AMSTEL y el periódico Mediterráneo

15.45 h: Tornà de la Romeria, que partirá desde la ermita de la Magdalena hasta la Concatedral de Santa María

16.45 h: En Sant Roc de Canet, recepción por parte del ermitaño, cap de la Colla El Pixaví, a autoridades y romeros. Canto de Els Gojos y dansà popular, seguida del reparto de rotllets con la colaboración de la Colla El Pixaví

17.45 h: En el recinto de La Pérgola, Gran Festival Folklórico por el Grupo de Centro Aragonés de Castellón, con la intervención del Campeón de Aragón, José Antonio Lázaro. Organiza y patrocina: Centro Aragonés de Castellón

17.45 h: Visita de los romeros al convento de las Carmelitas Descalzas de San José y canto de Els Gojos

18 h: Llegada de la Tornà de la Romeria a la Basílica de Lledó. Recepción por parte del Prior de la Basílica y de la Real Cofradía a autoridades y romeros con canto de Els Gojos y la Salve

19 h: Al paso de la Tornà, mascletà aérea en la calle Sta. Mª Rosa Molas, a cargo de Pirotecnia del Bierzo. Colabora: Bricomart.

19.15 h: Los vehículos engalandos entran en la ciudad por el Forn del Pla, precediendo a la Tornà

19.30 h: La Tornà de la Romeria hace su entrada en la ciudad por el Forn del Pla, donde tendrá lugar el tradicional acto de ´Les Tres Caigudes´. A continuación, la Tornà y la Procesión de Penitentes recorrerán las calles Sanahuja, pl. Maria Agustina, Mayor, pl. de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla y avenida Rey Don Jaime

20 h: Desfile de Gaiatas que, partiendo de la calle San Roque, recorrerá las calles Sanahuja, pl. Maria Agustina, Mayor, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla y avenida Rey Don Jaime. Colabora: el Periódico Mediterráneo

23 h: En el recinto de conciertos de Castellón, AMSTEL FEST CASTELLÓN PRÓXIMA B+ LA CASA AZUL+ELYELLA. Patrocina AMSTEL

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23.30 h: Verbena en la plaza de las Aulas "Juerga Flamenca" con las actuaciones de Meligrana y Ojana de Castellón. Organiza: Colla del Rei Barbut

00 h: Concierto Los Sueters en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao

LUNES 5 DE MARZO

9.30 h: Desfile de vehículos engalanados, con la participación de niños y niñas de las Collas por el recorrido de la Cabalgata Infantil. Colabora: Federació de Colles.

10.30 h: Cabalgata del Pregó Infantil, que recorrerá las calles San Roque, Sanahuja, pl. Mª Agustina, Mayor, Pl. de la Paz, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla y avenida Rey Don Jaime. Patrocina: ESTEPARK

14 h: Primera jornada del XXIV Concurso de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ en Rosa Mª Molas a cargo de Pirotècnia Alicantina Focs i Artifici SL. Colabora: Bricomart.

16 h: XXX Visita al Fadrí, organizada por la Colla El Pixaví

17 h: Primera jornada del Magdalena Circus, XXI Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en la plaza Huerto Sogueros, con "Jessica", "Suschia", "Camilo", "Duo Looky" y "Desire". Patrocina BECSA

17 h: Tarde Infantil en Las Aulas con Xarxa Teatre que representará "La Bruixa Marruixa a la cort del Rei Barbut". Organiza: Colla del Rei Barbut.

18 h: Funky Corner, música negra pinchada en forma vinilica en el Trinquet Municipal (Parque Deportivo del Sindical). Organiza: Club Pilotari Castelló, Patronat d´Esports de Castelló, Funky Corner y Krakatoa Records.

18 h: Teatro: Espiral presenta una adaptación de la obra "La huella" de Anthony Safer, en el Teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18 h: Teatro: El Taronger presenta ´Un mes tu, un mes yo", de Antonio Arbeola, en el Centro Cultural La Marina del Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18 h: Ofrenda de la Gaiata 7, Cor de la Ciutat, a la Mare de Déu del Lledó, en la Concatedral de Santa María. Itinerario: desde la plaza Cardona Vives, por la calle Colón, hasta la Concatedral

18 h: Muestra de elementos de cultura popular de Castellón en la Plaza Santa Clara con la participación de la asociación de danzantes del corpus, "gegants i cabuts" y la asociación Botafocs, para posterior desfile a las

18,30 h: Desde la Plaza Santa Clara hasta hasta el emplazamiento de la "Encesa de gaiates" en la Avd. Rey Don Jaime.

18 h: Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con el grupo La Nova Escola. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

19 h: Entrega de premios de los concursos de redacción y dibujo para el programa del acto de la Galania a la Reina Infantil de las fiestas en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

19 h: En la plaza Mayor, actuación de Els Llauradors

20 h: XXVII Encesa de les Gaiates en la avenida Rey Don Jaime, a cargo de Pirotecnia Peñarroja. Exaltación del monumento gaiatero. Patrocina: Iberdrola

20 h: XIX Muestra de Música y Folklore Regional, en la plaza Sta. Clara con la participación del grupo Aturuxos na Chaira, del Centro Gallego de Castellón O Aturuxo. Organiza: Centro Gallego de Castellón. Patrocina: GCajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar)

20.15 h: Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con el grupo El Millars. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

22 h: Sopar de Colles. Cena de sobaquillo en el recinto de La Pèrgola. Organiza: Federació Colles de Castelló

23 h: Gran actuación de Hereus, Kontaminació Akustica y Zoo en el recinto de conciertos. Colabora Amstel

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23 h: En la plaza Mayor, espectáculo Tributo a Abba

23.30: "Magdalena indie al Barbut" en Las Aulas con "CARLOS BRU ", "LEY DJ y AMATRÍA DJ SET". Organiza: Colla del Rei Barbut.

MARTES 6 DE MARZO

10h 1ª jornada de la II Caravana festera hacia la Mascleta con la participación de carros engalanados y gaiatas que partiendo de la gaiata 12 el Grau, recorrerá los sectores 13 Sensal, 9 Espatera y 16 Rafalafena para finalizar en el recinto de mascletà.

11 h: En el recinto de La Pérgola, homenaje a Afanias Castellón con la actuación del Mago Llaves y el organista Sandu. Organiza: Afanias Castellón

11 h: Inauguración del recinto de animación infantil Magdalena d´Or, frente a El Corte Inglés (abierto hasta las 14 h y de 17.30 a 20 h). Organiza Marina d´Or.

11.45 h: Espectáculo infantil en Santa Clara, con Xarop Teatre: "El pirata barba". Patrocina Centro Comercial Salera

12 h: Segunda jornada del Magdalena Circus, XXI Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en la plaza Huerto Sogueros, con Jesica, Duo Looky, Camilio e Isidro & José.

12 h: XXXIX Concurso de paellas intercollas, para la animación, contará con la actuación del "Trio Huracan". Organiza: Colla del Rei Barbut

13 h: ´Encierro´ infantil, que partiendo de la pl. Sta. Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la Pl. Mª Agustina.

14 h: Segunda jornada del XXIV Concurso de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ en Sta. Mª Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Gironina. Colabora: Bricomart.

16 h: Homenaje a la Gente Mayor en la Pérgola con la actuación de Carlos Luna y el Dúo Mi manera

16.30 h: Segunda jornada del Magdalena Circus, XXI Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en la plaza Huerto Sogueros, con Camilio, Suschia y Hermano Moreno. Patrocina BECSA

17.00 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 10, El Toll

17.45 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 11, Forn del Pla

18 h: Teatro: Tragapinyols presenta "El paraiguero tanguiste", de Josep Forcada Polo y "El tio bufanda", en el Teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18 h: Teatro: Amics del teatro presenta ´Lo que deja ver el ficus cuando se poda", de Antonio Arbeola, en el Centro Cultural La Marina del Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18.30 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 14, Castalia

18.30 h: Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con el grupo A.C. Escola de Dansa Castelló. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

19 h: Tren Magdalenero que partiendo de la Plaza Maria Agustina recorrerá cada 45 minutos todos los sectores gaiateros en diferentes rutas, más información en la propia salida, colabora Diputación Provincial de Castellón

19.15 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 6, La Farola-Ravalet

20.00 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 5, Hort dels Corders

20 h: XXXV Homenaje a Na Violant d´Hongria, en su monumento de la plaza Na Violant, por la Germandat dels Cavallers de la Conquesta

21 h: Acto de entrega de premios de Gaiatas y llibrets en la plaza Mayor

23 h: ´Nit Màgica´, a cargo de Xarxa Teatre, que recorrerá las calles Gobernador, pl. Maria Agustina, Sanahuja, San Roque, San Félix, pl. Clavé y avenida Rey Don Jaime. Patrocina BPOil

23 h: En la plaza Mayor, espectáculo con "Fat Bottomed boys" con el homenaje a Queen

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23.30 h: "Magdalena Rockabill y al barbut" en Las Aulas, con las actuaciones de "Patri & the Greasers" y "The Wonder King (Tributo a Elvis)". Organiza: Colla Rei Barbut.



MIÉRCOLES 7 DE MARZO

09 h: FAMM – I Festival participativo en el templete del Parque Ribalta, hasta las 11:00 reajuste vital por Albaura; de 11 a 12 Bellydance y danza Polynesia a cargo de AnnaviKai de Redgym; de12 a 13 zumba a cargo de Dreamfit y de 13 a 14 salsa a cargo de Papa Rumba

10h 2ª jornada de la II Caravana festera hacia la Mascletà con la participación de carros engalanados y gaiatas que partiendo de la gaiata 15 Sequiol, recorrerá los sectores 2 Fadrell, 8 Portal de l´Om, 7 Cor de la Ciutat y 10 El Toll para finalizar en el recinto de mascletà

11 h. Dia Popular de la Feria para todas las atracciones mecánicas. Horario de 11 a 14h y de 16 h a cierre. Organiza: Feriantes Autónomos de Castellón SL

11 h: Apertura del recinto de animación infantil Magdalena d´Or, frente a El Corte Inglés (abierto hasta las 14 h y de 17.30 a 20 h). Organiza: Marina d´Or

11.45 h: Espectáculo infantil en Santa Clara, con Teatro de la resistencia: "GULLIVER, L´ARXIPÈLAG DELS GEGANTS". Patrocina: Centro Comercial Salera

12 h: Apertura del Mercado Artesanal en el antiguo recinto de Ferias y Mercados

12 h: X Concurso de allioli Ciutat de Castelló, en la calle Domènec Briau y plaza de Las Aulas. Organiza: Colla de Dolçainers i Tabaleters de Castelló.

12 h: Tercera jornada del Magdalena Circus, XX Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en la plaza Huerto Sogueros, con Contaminando sonrisas. Suschia y Hermanos Moreno. Patrocina: BECSA

13 h: ´Encierro´ infantil, que partiendo de la pl. Sta. Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la Pl. Mª Agustina.

14 h: Tercera jornada del XXIV Concurso de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ en la calle Sta. Mª Rosa Molas a cargo de Pirotecnia Turis. Colabora: Bricomart.

16.30 h: Tercera jornada del Magdalena Circus, XX Muestra Internacional de Nuevo Circo en la Calle, en la plaza Huerto Sogueros, con Isidro & José, Suschia y Boni. Patrocina: BECSA

17 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 3, Porta del Sol

17 h: FAMM! Animación y música. En la plaza de la Muralla, actuación de PR Moviments – Papa Rumba. Patrocina Tetma

17.30 h: "Dansà Infantil en el Passadis de les arts" en el Parque Ribalta, colabora "La federació de grups folklòrics de Castelló"

17.45 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 18, Cremor

17.30 h: FAMM! Bandas en pl. Santa Clara con la banda de la UJI Patrocina: UBE

18 h: Teatro: L´Armelar presenta "Coneixes a ta muller" de Leopoldo G. Blat y Fernando Muñoz en el teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18 h: Teatro: Brau Blocau presenta "El Credito" de Jordi Galceran, en el Centro Cultural La Marina de Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18.00 horas. Desfile de Animación de Collas y Carros Engalanados, que junto a las Collas de Dolçainers i Tabaleters de Castelló participantes en el XVIII Homenaje de Castelló a la Dolçaina i el Tabal, partiendo desde la Calle Sanahuja, recorrerá la Pza. Maria Agustina, calle Gobernador, Pza. Borrull, Calle Asensi, Pza. de La Paz y Calle Mayor. Organiza Federació de Colles de Castelló.

18.30 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 4, L´Armelar

19 h: Tren Magdalenero que partiendo de la Plaza Maria Agustina recorrerá cada 45 minutos todos los sectores gaiateros en diferentes rutas, más información en la propia salida, colabora Diputación Provincial de Castellón

19 h: Espectáculo de baile oriental con el grupo Llum d´Orient, en la pl. Santa Clara

19.15 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 1, Brancal de la Ciutat

19.15 h: En la plaza Mayor, actuación de Els de la Fileta

20.00 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 19, La Cultural

20.00 h: Bureo Popular en la plaza Huerto Sogueros (recinto Magdalena Circus). Colabora: Federació de Grups Folklòrics de Castelló

20.15 h: FAMM! Tombacarrers de animación, que recorrerá la avenida Rey Don Jaime, Colón, Enmedio, Puerta del Sol, Gasset, Mayor y Colón. Patrocina: Casva

20.30 h: XVII Homenaje a la Dolçaina y el Tabal en la plaza Santa Clara, con homenaje en el día de la mujer trabajadora. Organiza: Colla de Dolçainers, Tabaleters i Trabucaires Xaloc

23 h: Castillo de fuegos artificiales en el camino Almalafa, a cargo del Grupo Ruggeri de Francia: Pirotecnia Zaragozana. Terrenos cedidos por Frutas Ripo, Ripotenis y Ripofisio. Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castellón

23 h: En la plaza Mayor, actuación de Pep Botifarra con su espectáculo "Botifarra a banda" con la participación de la Banda Municipal de Castellón

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23 h: Actuación de LÈPOKA y DEBLER en el recinto de conciertos. Patrocina: Concejalía de Cultura. Colabora Amstel

23.30 h: "Festa M-80 al Barbut" en Las Aulas. Organiza: Colla del Rei Barbut

JUEVES 8 DE MARZO

10h 3ª jornada de la II Caravana festera hacia la Mascleta con la participación de carros engalanados y gaiatas que partiendo de la gaiata 19 La Cultural, recorrerá los sectores 1 Brancal de la Ciutat, 17 Tir de Colom, 4 L´Armelar y 3 Porta del Sol para finalizar en el recinto de mascletà

11 h: Apertura recinto animación infantil Magdalena d´Or, frente El Corte Inglés (abierto hasta las 14 h y de 17.30 a 20 h). Organiza: Marina d´Or

11.45 h: Espectáculo infantil en la plaza Santa Clara, Teatro Pantarhei de Zigoitia – Álava: "EL REY VOLTERETAS". Patrocina: Centro Comercial Salera

12 h: Actividades infantiles en Las Aulas con la actuación de Trobadorets. Organiza Colla Rei Barbut

13 h: ´Encierro´ infantil, que partiendo de la pl. Sta. Clara, recorrerá la calle Mayor hasta la Pl. Mª Agustina.

14 h: Cuarta jornada del XXIV Concurso de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con la participación de Pirotecnia F.A. del Mediterráneo. Colabora: Bricomart.

14.30 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 16, Rafalafena

17 h: Coso Multicolor. Desfile de carrozas con batalla de confeti por el circuito en el Boulevard Blasco Ibañez en el tramo comprendido entre las calles Tenerias y Calle Rafalafena. ¡Acto amenizado por las Bandas FAMM! Patrocina: BP Oil y MacDonalds

18 h: FAMM! Animación y música. En la plaza Muralla Liberal, Yanka Bell

18 h: FAMM! Animación y música. En la plaza Vilanova d´Alcolea, actuación de Los Mataos

18 h: Teatro: "L´Enfilat" presenta "Jo de profesió famos", de José Edo, en el Teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18 h: Teatro: Escenatrama presenta "La cigüeña dijo si", de Carlos Llopis, en el Centro Cultural La Marina del Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

19 h: FAMM! Fest (teatro de calle itinerante). Cinco pasacalles saldrán de las plazas de la Paz, Muralla Liberal, España, San Roque y plaza Mayor y llevarán música y teatro de calle hasta Correos (Rey Don Jaime con Zaragoza). Patrocina: Indertec.

19 h: XIX Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Sta. Clara con la participación del Grupo Folklórico del Centro Aragonés Organiza: Centro Aragonés de Castellón. Patrocina: Cajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar).

19 h: Tren Magdalenero que partiendo de la Plaza Maria Agustina recorrerá cada 45 minutos todos los sectores gaiateros en diferentes rutas, más información en la propia salida, colabora Diputación Provincial de Castellón

19.30 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 13, Sensal

19.30 h: Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con el grupo El Forcat. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

20.15 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 9, L´Espartera

21.00 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 7, Cor de la Ciutat

21.45 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 2, Fadrell

23 h: En plaza Mayor, gran actuación de Sarau Folck y Metalcambra

23 h: Castillo de Fuegos en el Camino Almalafa a cargo de Pirotecnia Peñarroja de la Vall D`Uixo. Terrenos cedidos por Frutas Ripo, Ripotenis y Ripofisio. Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castellón

23 h: Gran actuación de David Otero en el recinto de conciertos. Colabora: Amstel

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23.30 h: "I Magdalena Horteraulas al Barbut" en Las Aulas con la actuación de "KARINA", "MARÍA JESUS Y SU ACORDEÓN" "MASSIEL" y "MODA JUVENIL DJ SET". Organiza Colla Rei Barbut.

00 h: Concierto de Kasparov en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao

VIERNES 9 DE MARZO

10h 4ª jornada de la II Caravana festera hacia la Mascleta con la participación de carros engalanados y gaiatas que partiendo de la gaiata 6 La Farola-Ravaletl, recorrerá los sectores 5 Hort dels Corders, 18 Cremor, 14 Castalia y 11 Forn del Pla, para finalizar en el recinto de mascleta

11 h: Visita de la Reina y su Corte de Honor al Hogar de Ancianos Nuestra Señora del Lledó

11.45 h: Espectáculo infantil en la plaza Santa Clara, Teatro Pantarhei de Zigoitia – Álava: "ASTOKILLO". Patrocina: Centro Comercial Salera

12 h: IX Muestra Gastronómica y de Vehículos Engalanados en el parque de los Juegos Tradicionales (Segon Molí) con exhibiciones de juegos tradicionales. Organiza: Federació de Colles de Castelló. Colabora : Amstel y Coca-Cola

12 h: FAMM! Animación y música. En la plaza de La Muralla, actuación Tradibarius

13 h: FAMM! Animación y música. En la plaza de la Hierba, actuación de Yanka Bell

13 h: FAMM! Animación y música. En la plaza de Na Violant, actuación Los Mataos

14 h: Quinta jornada del XXIV Concurs de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con la participación de Pirotecnia Zaragozana. Colabora: Bricomart.

16 h: Homenaje a la Gente Mayor en la Pèrgola con la actuación de Lolita Torres (Ventrilocua) y Duo Mimanera

17 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 15, Sequiol

17.45 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 8, Portal de l´Om

18 h: FAMM! Animación y música. En la plaza Fadrell, Yanka Bell

18 h: FAMM! Animación y música. En la plaza de la Muralla Liberal, actuación de Los Mataos

18 h: Teatro: El Cresol, presenta "Zels de novença", de Peris Celda y "El drama de la Boseria" de Paco Barchino, en el Teatro del Raval. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18 h: Teatro: Baladre presenta "Una historia de la puta crisis", de Albert Casas en el Centro Cultural La Marina del Grao. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18.30 h: FAMM! Desfile (animación, teatro de calle y música). Itinerario: pl. de Las Aulas, pl. Mª Agustina, Gobernador, Guitarrista Tárrega, Asensi, pl. de la Paz, Gasset, Ruiz Zorrilla y avenida Rey Don Jaime. Patrocina Centre Verd

19 h: Tren Magdalenero que partiendo de la Plaza Maria Agustina recorrerá cada 45 minutos todos los sectores gaiateros en diferentes rutas, más información en la propia salida, colabora Diputación Provincial de Castellón

19.30 h: Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con el Grup Ramell. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

20 h: XIX Muestra de Música y Folklore Regional en la plaza Sta. Clara con la participació del coro rociero ´Aires de Andalucía´ y el grupo de baile del Centro Andaluz Escuela de Sevillanas. Patrocina: Cajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar).

21 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 17, Tir de Colom

21 h: Barbacoa popular. Gran degustación de chorizos y longanizas gigantes en la plaza Huerto Sogueros. Patrocinan: Alcampo y C.C. Salera. Colaboran: Coca-Cola, Amstel y el Periódico Mediterráneo

23 h: Castillo de fuegos en el camino Almalafa, a cargo de Pibierzo, S.L. de León. Terrenos cedidos por Frutas Ripo, Ripotenis y Ripofisio. Patrocina: UTE Saneamiento Urbano Castellón

23 h: En la plaza Mayor "I Magdalena Romántica", con la actuación de Jacaranda y Parrandboleros

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23 h: "II Barbut Indie Fest" en Las Aulas con la actuación de "SANSITO DJ", "ROCKET DJ SET", "GUILLE MILKYWAY- LA CASA AZUL DJ SET", Organiza: Colla del Rei Barbut

23 h: En el recinto de conciertos, actuación de Tremenda Jauria y La Raiz. Colabora: Amstel

00 h: Concierto de Kinky Band en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao

SÁBADO 10 DE MARZO

10.30 h: Primera parte de la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu de Lledó en su Basílica, con salida desde la plaza María Agustina, que recorrerá la avenida del

Lledó hasta la Basílica. Confección por todos los participantes de una composición floral. Patrocina: TALHER

12 h: Trobada de Muixerangues en la plaza Huerto Sogueros. Organiza: Conlloga Muixeranga de Castelló, participan Muixeranga d´Algemesí (la Blava) i els Bordegassos de Vilanova

11 h: En la Plaza de toros, concurso ´Ases y Reinas´ con vacas de corro. Organiza Plaza de Toros de Castellón

12.30 h: Recepción oficial a las Reinas de los pueblos de la provincia por el Excm. Ayuntamiento

13 h: FAMM! Animación y música. En la avenida Capuchinos, actuación de Tradibarius

13 h: FAMM! Animación y música. En la plaza Doctor Marañón, Los Mataos

14 h: Sexta jornada del XXIII Concurso de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con la participación de Pirotecnia Peñarroja. Colabora: Bricomart.

16 h: Segunda parte de la Ofrenda de Flores a la Mare de Déu del Lledó en su Basílica, con salida desde la plaza Mayor, que recorrerá las calles Arcipreste Balaguer, Mayor, plaza María Agustina y avenida de Lledó hasta la Basílica. Confección por parte de todos los participantes de una composición floral. Patrocina: TALHER

18.15 h: Mostra Folklòrica en la plaza Mayor con el Grup Castelló. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

18.30 en la plaza Santa Clara XIX Muestra de Música y Folklore Regional con la participación del grupo Coros y Danzas San Pablo de Albacete. Colabora Centro de Castilla-La Mancha de Castellón. Patrocina: Cajamar Caja Rural (Grupo Cooperativo Cajamar).

20 h: Mostra Folklòrica en la plaza Santa Clara con Atzavara Grup de Ball. Patrocina: Fundación Dávalos-Fletcher

20,00 h: Visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor a la Gaiata 12 el Grao

20,15 h Mascletà multicolor en el puerto pesquero (calle Treballadors de la Mar) a cargo de Pirotecnia Turis (Tercer clasificado en el concurso de mascletas ciudad de Castellón de la Magdalena 2017), al finalizar la mascletá continuación de la visita de las Reinas de las fiestas y sus Cortes de Honor al distrito maritimo. Patrocina: BPOil

22 h: FAMM! Animación y Música. En la plaza Santa Clara, Yanka Bell

23 h: En la plaza Mayor "Festival Blues", con la actuación de Hector Tirado & The Flatmates feat Sol Gonzalez.

23 h: En el recinto de Conciertos de Castellón, actuación de David Bustamante. Colabora: Amstel

23 h: Actuaciones musicales en todos los sectores gaiateros de Castellón

23 h: Castillo de Fuegos en el camino de Almalafa a cargo de Pirotecnia Hermanos Ferrandez de Murcia. Terrenos cedidos por Frutas Ripo, Ripotenis y Ripofisio.

23.30 h: Verbena en Las Aulas con la actuación de la orquesta La Zentral, organiza Colla del Rei Barbut

00 h: Concierto Rumbo Norte, en la calle Luis Vives. Organiza: Colla Bacalao

DOMINGO 11 DE MARZO

MAGDALENA VITOL

11 h: Clausura de FAMM! Bandes, con la participación de las bandas internacionales, la banda de la UJI y la Banda Municipal de Castellón en la plaza Mayor. Patrocinan: MGS Seguros y UBE

11 h: En la plaza de Toros Concurso de Recortadores de ´La Magdalena´. Organiza Plaza de Toros de Castellón

12.30 h: FAMM! Animación y Música. En la avenida Capuchinos, actuación de Tradibarius

12.30 h: XLIV Concurso de paellas en Sant Francesc de la Font. Organiza: Germandat dels Cavallers de la Conquesta

14 h: Séptima jornada del XXIV Concurso de mascletaes ´Ciutat de Castelló´ en la calle Sta. Mª Rosa Molas, con Pirotecnia del Bierzo. Colabora: Bricomart.

17 h: Trobada juvenil de balls folklorics a la Plaza de las Aulas. Colaboran "Federació de grups folklorics de Castelló" y "Colla del Rei Barbut"

19 h: En la avenida Rey Don Jaime, ´Seguici de cultura popular´ con la participación de Botafocs del Grau con el bestiario: Drac, Vibria, Bestiari Infantil y l´Haca Traca Almalafa.

19.30 h: Entrega el XXVIII Masclet d´Argent de la Colla A Mitges, en su local de la calle Pare Vicent

21.30 h: Desfile Final de Fiestas, con inicio en la avenida Rey Don Jaime (Correos). Recorrido: Colón, Enmedio, Gasset, Mayor, Arcipreste Balaguer y Plaza Mayor

¡Al finalizar (23 h), Corre la traca! Gran traca final, a cargo de Pirotecnia Reyes Martí de Burriana, que partiendo de la pl. Mayor, recorrerá las calles Vera, Gasset, Puerta del Sol, Ruiz Zorrilla, Av. Rey Don Jaime, San Vicente, Ronda Mijares, Zaragoza, Colón, Enmedio, Puerta del Sol, Trinidad, Ximenez, Pza. de la Paz, Mayor, Pza. Maria Agustina, Sanahuja, San Roque, San Félix, Enmedio, Colón hasta el Fadrí. Patrocina Maquiver SLU

A continuación, alrededor de las 23.15 h, tradicional Magdalena Vítol en la plaza Mayor. Patrocina: Patronat Provincial de Turisme



PROGRAMA DEPORTES 2018

Con la colaboración del Patronat d´Esports de Castelló.

SÁBADO 3 DE MARZO –

DE LA FESTA, LA VESPRA, DIA DE LA PROVINCIA

16.30 h: Waterpolo 2ª Nacional, C. Waterpolo Castelló – CD Askartza Claret (Euskadi) en la Piscina Municipal de 50 mts situada en las instalaciones Gaeta Huguet

16.45 h: Primera prueba del concurso de palomos deportivos en av. Diputación. Organiza: Club Deportivo de Colombicultura ´San Agustín´

17.30 h Fútbol sala 2ª division nacional. Bisontes Cs FS – FS VALDEPEÑAS. Pabellón Ciutat de Castelló.

17.30 h Superliga masculina Voleibol. C.V. Mediterráneo – C.V. L´Illa Grau. Pabellón Pablo Herrera.

18.30. Balonmano División Honor Femenina. Balonmano Castellón – Canyamelar Valencia. Pabellón Fernando Úbeda

19.30 Superliga femenina 2. Volei Grau Castelló – Elche. Pabellón Pablo Herrera

LUNES 5 DE MARZO

19 h: X Trofeo Magdalena de Pelota Valenciana. Trinquet Municipal (Parque Deportivo del Sindical). Partida de profesionales. Organiza: Club Pilotari Castelló

MIÉRCOLES 7 DE MARZO

16 h: Taller de iniciación al ´raspall´ para niños y niñas y IV Encuentro entre Centros de Atención a Personas con Enfermedad Mental en la C/ Gracia (junto a la Casa de los Caracoles) y calle Asarau. Organiza: Club Pilotari Castelló y CRIS de Cruz Roja de Castellón

16.45 h: Segunda prueba del Concurso de Palomos deportivos en Av. Diputación. Organiza: Club Deportivo de Colombicultura ´San Agustín´

17.30 h: 42ª Final del Trofeo de Billar a tres Bandas ´Magdalena 2018´ en el Casino Antiguo de Castellón. Organiza: Club Billar Castellón Casino Antiguo

17.30 h: Pelota Valenciana. Partida de exhibición ´Magdalena 2017´en calle Gracia. Organiza: Club Pilotari Castelló.

VIERNES 9 DE MARZO

10 h: Hípica: LIV Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ´Magdalena 2018´ en el Poni Club Castellón, Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Diputación Provincial

15 h: Hípica: LIV Concurso Nacional de Saltos de Obstáculos ´Magdalena 2018´ en el Poni Club. Organiza: Poni Club Castellón. Patrocina: Diputación Provincial

20.45. Liga LEB ORO baloncesto masculino. TAU CASTELLO – SAMMIC. Pabellón Ciutat de Castelló

SÁBADO 10 DE MARZO

10 h: XXIX Campeonato mundial de Boli, semifinales en la plaza dels Jocs Tradicionals (Segon Molí). Organizan: Federació Colles de Castelló y la Colla Xupla Xarcos.

10 h: Hípica: LIV Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ´Magdalena 2018´ en el Poni Club. Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Diputación Provincial

13 h: Charla para analizar el presente y el futuro del juego de la "Morra" y posterior inscripción para el "I Campeonat de Morra de Castelló". C/ Campoamor, nº 27, organiza Associació Cultural " Lo Botado " d´Herbers.

15 h: Hípica: LIV Concurso Nacional de Salto de obstáculos ´Magdalena 2018´ en el Poni Club. Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Patronat Municipal d´Esports i Diputación Provincial

16 h: "I Campeonat de Morra de Castelló", C/ Campoamor, nº 27 organiza Associació Cultural " Lo Botado " d´Herbers.

16.00 h: 2ª división nacional Fútbol sala femenino. Feme Castellon C.F.S – Esparraguera. Pabellón Chencho.

16.45 h: Tercera prueba del Concurso de Palomos Deportivos en av. Diputación. Organiza: Club Deportivo de Colombicultura ´San Agustín´

17.00 h: Superliga masculina Voleibol. C.V. l´Illa Grau – Rio Duero Soria. Pabellón Ciudad Deportiva

19.15 h: Liga Élite masculina Hockey Linea. HC Castellón – Tres Cantos PC Kamikazes

DOMINGO 11 DE MARZO

MAGDALENA VITOL

8 h: XXXVIII Gran concurso de pesca marítima con caña ´Magdalena 2018´ en los acotados del Puerto de Castellón (hasta las 13h.). Al finalizar, entrega de premios. Organiza: Sociedad Deportiva Sport Pescador

8 h: III Edición Trofeo Magdalena de Tenis de mesa. Organiza el Club Tenis Mesa Costa Azahar en el Pabellón Ciudad Deportiva.

10 h: Carrera de vehículos de radio control motor de explosión en el Circuito de la Plana, Trofeo magdalena 2018 (ctra. Grao-Almassora, junto al camino Sant Josep). Organiza: Asociación Radio Control Castelló.

10 h: Final del XXIX Campeonato Mundial de Boli en la plaza de los Juegos Tradicionales (Segon Molí). Al finalizar, entrega de trofeos. Organizan: Federació Colles de Castelló y Colla Xupla Xarcos.

10 h: Hípica: LIV GRAN PREMIO Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ´Magdalena 2018´ en el Poni Club Castellón, Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Diputación Provincial i Consellería de Cultura Educació i Esport.

10.30 h: Open de Ajedrez Magdalena 2018, categorías Sub 8 – 10 – 12 y 14, en el "Local la Bohemia", situado en la calle Ciscar, no 14. Organiza Club Escuela de Ajedrez Castellón.

12 h: BBVA 5K – ´Volta a Peu´ a la ciudad de Castellón, XVIII Trofeo Luis Adsuara, con una distancia de 5km. Salida en la calle Zaragoza y meta en la avenida Rey Don Jaime. Al finalizar, entrega de trofeos. Organiza: Runner´s Home.

15 h: Hípica: Gran premio LIV Concurso Nacional de Salto de Obstáculos ´Magdalena 2018´ en el Poni Club. Organiza: Poni Club Castelló. Patrocina: Diputación Provincial

16 h: XI Campeonato Mundial de Boli Infantil, semifinales y finales en el andén central del parque Ribalta. Al finalizar, entrega de premios. Organiza:

Associació Cultural Boli Infantil Castelló. Colaboran: Universitat Jaume I, colegios Madre Vedruna FEC, Fadrell y Antonio Armelles.

16.30 h: Open de Ajedrez Magdalena 2018, categorías Sub 16 y Absoluta, en el "Local la Bohemia", situado en la calle Ciscar, no 14. Organiza Club Escuela de Ajedrez Castellón.



PROGRAMA FAMM BANDAS 2018

JUEVES 8 DE MARZO

19 h: FAMM! Bandas en la plaza del Mar Mediterráneo con las bandas de Escocia y Bosnia

VIERNES 9 DE MARZO

12.30 h: FAMM! Bandas en Huerto Sogueros con la banda de Holanda

12.30 h: FAMM! Bandas en la plaza Villanueva de Alcolea con la banda de Eslovaquia

12.30 h: FAMM! Bandas en Parque Ribalta (Templete Ribalta) con la banda de Bosnia

12.45 h: FAMM! Bandas. Pasacalles con gaiatas desde la calle Hermanos Vilafaña con la banda de Escocia.

SÁBADO 10 DE MARZO

11.45 h: FAMM! Bandas. ¡Recepción a les bandas participantes en el FAMM! en el Ayuntamiento de Castellón

12.15 h: FAMM! Bandas. Pasacalles desde la plaza Mayor hasta el Parque Rafalafena con las bandas de Escocia y Eslovaquia. Patrocina UBE

12.15 h: FAMM! Bandas. Pasacalles desde la plaza Mayor hasta el parque Ribalta de las bandas de Bosnia y Suiza

12.15 h: FAMM! Bandas. Pasacalles desde la plaza Mayor hasta el recinto de mascletaes con la banda de Holanda

13 h: FAMM! Bandas en el parque Rafalafena con las bandas de Escocia y Eslovaquia. Patrocina: UBE

13 h: FAMM! Bandas en el templete de Ribalta con las bandas de Bosnia y Suiza

13 h: FAMM! Bandas en el recinto de mascletaes con la banda de Holanda

18 h: FAMM! Bandas en el parque Ribalta con las bandas de Holanda y Escocia.

19 h: FAMM! Bandas en la plaza del Mar Mediterráneo con la banda de Eslovaquia

19 h: FAMM! Bandas en la plaza de la Muralla Liberal con las bandas de Bosnia y Suiza

DOMINGO 11 DE MARZO

MAGDALENA VITOL

11 h: Clausura de FAMM! Bandes, con la participación de las bandas internacionales, la banda de la UJI y la Banda Municipal de Castellón en la plaza Mayor. Patrocinan: MGS Seguros y UBE