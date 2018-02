El ayuntamiento pide un informe a la Cámara para aclarar si se plagió el estudio sobre el CETA

El Ayuntamiento de Castelló solicitará por escrito a la Cámara de Comercio que explique cómo se ha elaborado el informe que encargó el consistorio para analizar el impacto del Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA) en la economía castellonense y para aclarar si, como denunció el jueves Castelló en Moviment, se trata de una «estafa y plagio» por parte de una empresa consultora a la que la Cámara derivó la realización del informe.

Verònica Ruiz, portavoz del equipo de gobierno,explicó ayer que aún no se había podido mantener una reunión formal con los responsables de la Cámara, aunque sí avanzó que desde la institución «nos han asegurado que no hay plagio». Pese a ello, avanzó que el consistorio «pedirá que nos contesten por escrito» con el objetivo de tener al detalle toda la argumentación y, una vez analizado, obrar en consecuencia y determinar si se debe o no reclamar la devolución de los 21.800 euros que se ha gastado el ayuntamiento en este informe, tal y como exigen tanto desde Castelló en Moviment como desde Izquierda Unida, que fueron las dos formaciones que denunciaron este posible plagio el jueves en boca de la edil Anna Peñalver y la eurodiputada Marina Albiol.

La Cámara de Comercio, por su parte, ha solicitado a la consultora que ha evaluado el impacto del tratado de libre comercio de Canadá otro informe para que explique el trabajo realizado tras las acusaciones de CseM. La entidad cameral sostiene que contrató a la firma por no tener recursos suficientes para llevar a cabo el informe que le encomendó el ayuntamiento. Destaca además que la consultora es una importante multinacional con solvencia en los ámbitos jurídico y económico y tiene la presunción de que «ha hecho bien» su trabajo. «Otra cosa es que su contenido guste o no», afirman fuentes de la Cámara de Castelló.

Anna Peñalver aseguró el jueves que el informe «es un despropósito copiado y pegado de varias fuentes sin cita alguna». Marina Albiol, por su parte, indicó que «además del plagio, el estudio sólo tiene 10 páginas sobre Castelló y claramente parciales·». Según la eurodiputada de IU, la Cámara de comercio «lo subcontrató a 'Andersen tax & legal', una de las multinacionales que se beneficiará por estos tratados, y, sólo se ha recogido la opinión de 3 asociaciones de la patronal obviando a colectivos ecologistas, sindicados, entidades vecinales o a la Universidad», señaló Albiol.