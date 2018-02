Onda cierra las cuentas de 2017 con un superávit de 1.613.760 euros

El Ayuntamiento de Onda ha cerrado el presupuesto del 2017 con un superávit de 1.613.760 euros, y ha cumplido con todas las reglas y objetivos de estabilidad presupuestaria que exige la Ley del Gobierno de España en materia de sostenibilidad financiera que marca no incrementar la deuda, no incurrir en déficit y no tener un gasto superior al crecimiento del PIB. El alcalde de Onda, Ximo Huguet, afirmó que «hemos sabido llevar una gestión responsable de las cuentas municipales, porque para nosotros es muy importante saber que estamos trabajando con el dinero de los ondenses y que estamos construyendo la ciudad entre todos, sin dejar a nadie por el camino».

Asimismo, una vez calculada la liquidación del presupuesto de 2017 por parte del área de Intervención del ayuntamiento, se concluye que el actual equipo de gobierno cierra el año cumpliendo también la regla de gasto de 688.246 euros, cuando el mínimo estaba en 484.818 euros. Además, cabe recordar también que la deuda del consistorio se sitúa en el 12,46%, cuando el límite estaba en el 25,96%. Ximo Huguet, explicó que «estos buenos datos económicos van unidos a una buena gestión que sitúa a Onda como referente en bienestar social, donde la ciudadanía recibe más retorno que la media de la Comunidad Valenciana». Además, los presupuestos de 2018, con 27 millones de euros, supondrá las mayores inversiones de la década en la ciudad, como será la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado, que cuenta con la financiación de los Fondos Feder.

La concejal de Hacienda del consistorio, Silvia Cerdà, presentó un plan económico financiero que fue aprobado por el Pleno municipal en 2016, debido al incumplimiento de la regla de gasto y el endeudamiento del consistorio durante la legislatura anterior del PP. Dicho plan se ha cumplido en los años 2016 y 2017 con la reducción de la deuda y superávit. «Todo esto ha sido posible al llevar a cabo una gestión responsable de las cuentas del ayuntamiento y al mismo tiempo, hemos aumentado la calidad de vida de todos los ondenses, concediendo ayudas a familias y asociaciones, sin aumentar los impuestos, realizando inversiones para mejorar las instalaciones y el aspecto de la localidad o creando oportunidades de ocupación, entre otras muchos proyectos que estamos llevando a cabo», concluyó el alcalde.