Un gol de Juan Delgado condena al Villarreal C en el minuto 84

Un gol del extremo valenciano Juan Delgado en el minuto 84, cuando el Villarreal C estaba jugando con diez efectivos por la expulsión del lateral almassorense Edu Adell, fue fatal de necesidad para el segundo filial amarillo que no jugó un mal partido, pero le faltó puntería. El segundo del Atlético Levante, en el minuto 93, fue el que menos daño hizo porque el equipo de la Plana Baixa estaba medio atolondrado por el golpe recibido. La nave 'grogueta' se hundió en los últimos instantes, tal y como sucedió en la última visita al campo del Eldense (5-3 final, pero 2-3 en el minuto 87).

Con muchas ganas afrontaban este partido los dos contendientes. Dos filiales de diferente perfil y al final los que se llevaron el gato al agua fueron los levantinistas de Paco López. Dos goles postreros marcaron las diferencias. Tuvo más dominio el conjunto valenciano, pero los villarrealenses también pusieron mucho empeño y tres ocasiones de gol en el primer tiempo. A todo ello, varias novedades en el once. Entre ellas el debut del guardameta vinarocense Ximo Miralles.

El Atlético Levante, que se colocó líder a expensas de los partidos de hoy, salió animoso y puso cerca de la portería amarilla desde el pitido inicial. El delantero porteño Joan Monterde dio el primer aviso en el minuto 3, con parada de Ximo a saque de esquina. Y el central Javi Ramírez también lo intentó en el 24, pero su lanzamiento flojo salió desviado. El albaceteño del Villarreal C, Fran Álvarez, fue el que tuvo las mejores oportunidades para los 'groguets' en los minutos 30 y 41. En ambos sus lanzamientos se perdieron por encima del larguero. Y en el 44 se lesionó el delantero extremeño Chepe.



Modificaciones

En la segunda parte el Atlético Levante volvió a apretar. El lateral del segundo filial amarillo Migue tuvo su oportunidad en el minuto 48, y luego llegó el acoso local, infructuoso, pero serio. También llegaron los cambios y en el minuto 71 la segunda amarilla al lateral zurdo Edu Adell, por lo que Pere Martí tuvo que remodelar la defensa. Los anfitriones, que tuvieron la situación controlada, asestaron el golpe certero en el minuto 84 con el gol de Juan Delgado, que remató un centro de Shaq. Así se le vino el mundo abajo al Villarreal C. Se quiso, pero no se pudo, y en el minuto 93 llegó la puntilla para el conjunto de la Plan Baixa con el lanzamiento de Joel Rodríguez que, tras rebotar en un defensa, acabó con el cuero besando las mallas de la portería de Ximo Miralles. Y hasta ahí se llegó. Ya son cuatro semanas sin ganar, con dos empates y dos derrotas, que frenan las aspiraciones de los amarillos, que quedan en la zona templada de la tabla.