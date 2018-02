«Ellos aprietan mucho pero hemos sabido aguantar»

Pasada la hora de juego llegó la parada más importante de Unanua, que descolgó de la escuadra una falta botada por el local Santi. «Tenía la duda de si iba a centrar, estaba vigilando y por un momento pensé que no llegaba o me daba con el poste, pero me he tirado con todo y la he sacado como he podido», explicó Unanua. «A parar como paranda», sentenció.

También habló Marc Castells. El mediocentro realizó su mejor partido desde la llegada en el mercado invernal. «Veníamos a por los tres puntos y sabíamos cómo era el campo. Salimos muy fuertes porque no había que dejarles respirar. Defensivamente el equipo está muy bien y eso es lo principal».