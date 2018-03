El Consell carece de las categorías laborales para absorber a todo el personal de Penyeta

La transferencia de los 27 trabajadores del centro de menores de Penyeta Roja de Castelló -que dependen de la diputación- a la plantilla de la Generalitat Valenciana se avecina como un proceso más complicado de lo previsto. Según explica el presidente de la junta de personal de la Diputación de Castelló, Vicente Mor, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no contempla las categorías profesionales de más de la mitad de los trabajadores. En concreto, 16 empleados tienen la categoría de auxiliar de puericultura (C2) mientras que el Consell solo contempla la plaza de educadora, correspondiente a la categoría A2. Esto implica que estos 16 trabajadores no podrían transferirse de manera automática. «Se trata de dos grados de diferencia. Para el C2 solo se pide el graduado y para el A2 una diplomatura. Si solo fuera un grado se podría solucionar pero al ser dos grados es más complicado», apunta Mor quien añade que en el caso de los maestros y los técnicos en intervención socioeducativa no habría problemas.