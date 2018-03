Rifirrafe de Bellido con el cónsul rumano

El presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, protagonizó un conflicto con el cónsul de Rumanía en la Comunitat Valenciana durante una de las mascletaes de las fiestas de la Magdalena. El consulado, con sede en Castelló, llamó al ayuntamiento quejándose de manera verbal de la actitud de Bellido hacia el representante rumano.

Según ha podido saber este diario, el presidente de la junta accedía a la zona de autoridades del recinto de mascletaes abriendo paso a la reinas y sus cortes de honor y en un momento dado tuvo un encontronazo con el cónsul rumano, Dragos Viorel Radu Tigau, cuya presencia desconocía Bellido. Por esta acción, el cónsul se marchó del lugar en señal de protesta,y a continuación su departamento avisó de ello al consistorio.

En cambio, Bellido afirma que fue el cónsul quién le empujo. «Iban entrando las damas, yo le dije un momento por favor, me empujó y me insultó y nada más pidió las correspondientes disculpas y ahí se quedó», explicó a este diario el presidente de la Junta de festes, que niega que le expulsara. «No soy nadie para expulsar ni soy policía ni seguridad. Me empujó y punto, yo no me enfrento a nadie, estaba para que entraran cortes y ayuntamiento y punto», insistió Bellido.

El concejal de Ciudadanos, Manuel Paduraru, estaba presente en la mascletà y considera que hubo un malentendido. Afirma que Bellido le preguntó si el cónsul iba «bebido», respondiéndole el edil que no y explicándole que el cargo de Rumanía tiene problemas de movilidad en una pierna y que por este motivo tenía la respiración acelerada

El cónsul de la Comunitat Valenciana es a su vez ministro plenipotenciario de Rumanía. El consuldado ha protestado por la actitud de Bellido ante el ayuntamiento de manera verbal, pero no hay constancia del traslado de una queja de manera escrita.

División interna

Además de su enfrentamiento con el ayuntamiento, Bellido también encara una división interna. Hasta cinco integrantes de su junta planean dimitir si el presidente de la Junta se mantiene en su cargo. «La situación es insostenible», indican desde el seno de dicha entidad, que resaltan que desde hace meses Bellido carece de vicepresidentes y que dispone de un número de vocales inferior al previsto en los estatutos del Patronato de Festes -18 frente a 24-.

Estas mismas fuentes añaden que hay tres miembros de la Junta que tienen preparada la carta de dimisión y apuntan que podrían sumarse otros dos si Bellido continúa al frente. Afirman que el presidente cuenta cada vez con menos apoyos y que aguanta por el respaldo del PP. En caso de dimisión de bellido, se nombraría en la Junta una gestora provisional hasta la celebración de una asamblea festera.

Bellido ha registrado una veintena de bajas desde que tomó posesión del cargo en octubre de 2015, unas marchas a las que ha restado importancia. Solo permanecen dos personas de su candidatura, Javier Roig y Jorge Martí.

Los momentos de más tensión se han producido al término de cada ejercicio festero. El primer año, un grupo de vocales presentó su dimisión por diferencias con Bellido, mientras una funcionaria del Patronat de Festes presentó una denuncia contra Bellido por supuestas ofensas. Al juicio compareció como testigo a favor de la trabajadora la concejala de Festes, Sara Usó. La magistrada finalmente decidió exonerar al presidente de la Junta.

Luego, el año pasado, el gobierno municipal volvió enfrentarse con Bellido por un desfase en el gasto de fiestas de 255.000 euros. Sin embargo, el equipo de gobierno, consciente de que la figura de Bellido depende de la asamblea de fiestas, optó por la reconciliación.