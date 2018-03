«Sería horrible que el Castellón volviera a Osuna»

Vicente Montesinos, presidente del CD Castellón, se refirió ayer la vista oral que se celebró el pasado miércoles en Madrid para las medidas cautelares que José Manuel García Osuna solicitó contra el club albinegro sobre la validez de la Junta General de Accionistas y la Ampliación de Capital del pasado mes de noviembre y de la que en breve se conocerá la resolución. «Espero que no tenga recorrido. No hay ningún ápice de que esto pueda prosperar», dijo el presidente de la entidad castellonense. «Sería horrible que les dieran la razón y pondría en pie de guerra a toda la sociedad de Castelló», agregó el dirigente. Montesinos, al igual que toda la afición, es de los que opina que el propio Osuna, Antonio Blasco y compañía «no deberían aparecer ni por asomo por aquí» y les acusó de «haber destrozado al Castellón», por lo que confía en que «se haga justicia y esa gente no aparezca más por aquí».

Al parecer, Osuna habría solicitado en los juzgados de Madrid la nulidad de la junta en la que se aprobó la reducción de capital social a cero y posterior ampliación, que salió publicada precisamente en el BORME de ayer.