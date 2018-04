El Silla organiza viaje y su afición quiere fletar otro autobús

El Silla no estará solo en Castalia. El club valenciano ha organizado un autobús para sus socios (gratis) mientras que la afición blanqueta también tiene previsto organizar otro, y en algunos casos vendrán a Castelló varios hinchas en coche particular. Los seguidores del Silla tendrán una taquilla espacial para ellos y la entrada de precio único será 10 euros. La entidad valenciana que preside Ricardo Peris ha querido agradecer al Castellón el haber fijado el inicio del partido a las 20.00 horas y no a las 18.00 horas como inicialmente había anunciado en su página web.