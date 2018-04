«Tenemos que empezar muy fuertes porque será clave en la eliminatoria»

Los dos primeros puntos que hoy se ponen en juego serán clave para decidir el pase a las semifinales, así lo cree Rafael Nadal, que ayer resaltó la importancia de iniciar con buen pie la andadura en la eliminatoria ante Alemania. «Mañana -por hoy- es un día muy importante y ojalá podamos comenzar por el buen camino. Tenemos que empezar muy fuerte porque será clave», afirmó el número uno mundial en el Salón de Cristal del Ayuntamiento de València, una vez conocidos los emparejamientos del fin de semana

El de Manacor, al respecto, aseveró que la decisión de jugar no fue suya, sino que dependía de la opinión del capitán del equipo. «Vine aquí, he hecho lo que he podido y físicamente me he encontrado bien estos días. Sergi ha decidido que juegue con David y espero estar preparado», afirmó un Nadal que regresa a la Copa Davis, una competición en la que ha estado ausente los últimos dos años. De hecho, desde 2013 no jugaba un partido de la competición en suelo español. «Estoy ilusionado, siempre ha sido emocionante jugar en casa. Tengo muy buenas experiencias y esta es una oportunidad más. Volver a la Davis siempre es una satisfacción y una motivación, y más junto a un grupo de amigos al lado, que siempre es más agradable y positivo», señaló el número uno del mundo, que se las verá con Zverev en el cuarto partido de la eliminatoria, el domingo.

Por su parte, David Ferrer, número dos español, se mostró muy «contento» de tener la oportunidad de jugar otras vez la Copa Davis donde ha vivido «las mayores emociones» de su vida profesional. Además, recalcó el hecho de poder a jugar en casa, ante la afición valenciana. Respecto al cruce ante Alemania, el de Xàbia considera los cuartos de final muy equilibrados. «Está todo muy igualado, Alemania tiene muy buen equipo y son también favoritos a ganar la ensaladera. Como ha dicho Rafa, es importante empezar bien», concluyó.

En esta línea, Feliciano López, que finalmente jugará el partido de dobles con Marc López, aseguró que ya está totalmente recuperado del proceso febril que le impidió entrenar hasta el miércoles. «Estuve dos días malo, pero ahora estoy mucho mejor. Ayer -por el miércoles- y hoy -por ayer- entrené y me encuentro bien. No me esperaba estar así hoy porque estuve dos días bastante mal, pero ya estoy preparado para afrontar esta eliminatoria», recalcó el tenista toledano.

El que se quedará fuera de la cancha, al menos en principio, es Roberto Bautista. El de Castelló quiso restar importancia al hecho de no haber sido seleccionado para los partidos de individuales. «El equipo español es muy fuerte, cualquiera que tenga la oportunidad de jugar lo va a hacer muy bien. David y Rafa están muy preparados y yo voy a apoyar al equipo y estar disponible para el capitán por si me necesitara en cualquier momento», señaló Bautista.

Por último, Bruguera comentó que Pablo Carreño cayó a última hora de la convocatoria por unas molestias en la mano izquierda. «Pablo arrastraba un problema en el dedo, parcía que estaba bien, pero el martes empezó a sentir molestias y el míercoles se le inflamó mucho», zanjó.