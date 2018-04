Bellido acusa a Marco de no respetar el Congreso Magdalenero con su propuesta para elegir a la reina

La propuesta de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, de abrir el nombramiento de la reina de las fiestas a nuevas entidades del món de la festa ha permitido abrir un nuevo enfrentamiento con el presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, quien ayer no dudó en atacar sin contemplaciones a la máxima representante municipal, a quien acusó de desconocer los estatutos y de ir en contra de las conclusiones del Congreso Magdalenero celebrado a finales del año pasado.

Bellido, sobre el que pesa un expediente disciplinario abierto por el Patronato Municipal de Fiestas por una presunta mala gestión en los últimos meses, aprovechó para emitir un comunicado y valorar la carta remitida por la alcaldesa, en la que Amparo Marco plantea sumar a gaiatas, collas y entes vinculados al procedimiento de votación de las máximas representantes de las fiestas de Castelló con el objetivo de que la designación sea «más abierta, más participativa y más representativa».

Bellido insiste en «poner de manifiesto el desconocimiento por parte de la alcaldesa, Amparo Marco, de los Estatutos del Patronato Municipal de Fiestas, del que es su presidenta nata), cuando pide abrir la elección de la Reina de las Fiestas y Corte de honor a todos los entes festeros». Se refiere en concreto al artículo 26 de los mencionados estatutos, que hace referencia a la composición y atribuciones de la Junta de Fiestas.

Según Bellido , en la Junta de Festes hay dos equipos, el de gestión, que es el de confianza de, en este caso, Juanvi Bellido, y el equipo de colaboración, donde hay 5 miembros entre las propuestas formuladas por las gaiatas, 4 miembros entre las de las collas y uno respectivamente propuesto por los Entes Vinculados,las Festes de Carrer y los Grupos de Teatro y Danzas.

Recuerda después que en el artículo 82 de los mismos Estatutos, correspondiente a la Reina de las Fiestas de Castelló, se señala que será nombrada por la Alcaldía con el informe de la Junta de Fiestas. Y que en al artículo 84 se establece que la propuesta para designar a la Reina y el nombramiento de las Damas de la Ciudad se realizará según las normas establecidas por el Consejo Rector tras oír a la Junta de Fiestas.

Por todo ello, entiende Juanvi Bellido que los entes festeros «ya constan en el procedimiento de la elección de las máximas representantes de las Fiestas de Castelló, por lo que se puede decir que la transparencia y la participación siempre han estado aseguradas».

Es, en cualquier caso, una interpretación del propio Bellido ya que lo que propone Amparo Marco es, al margen de que tome parte la Junta de Festes, que participen como colectivos con voz y voto la Gestora de Gaiatas, la Federació de Colles y los entes vinculados, entre los que está también la Germandat de Cavallers.

Pero no lo entiende así el presidente de la Junta de Festes, para quien, «una vez más, se pone de manifiesto una injerencia política de la alcaldesa a la autonomía de las fiestas con el intento de vaciar de contenido las funciones de la misma, que no respeta la autonomía de la Junta de Festes». Para Bellido, «produce estupefacción y asombro que la alcaldesa haga ahora este planteamiento tras haberse celebrado, a instancias suyas, el Congreso Magdalenero, donde no se realizó, lo que manifiesta el nulo respeto de la alcaldesa a dicho Congreso».



Federació de Colles

No lo ven así desde la Federació de Colles, donde su presidente, Pepe Beltrán, afirmó que «nos parece perfecto y estupendo todo lo que sea abrir las decisiones a los colectivos festeros, porque la reina nos representa a todos y qué mejor que la elección provenga de todos». Beltrán insiste en que aquí no se habla de quién puede ser reina, «porque está claro, y así se aprobó en el Congreso Magdalenero, que debe proceder de las gaiatas». Este diario intentó ayer sin éxito recabar la opinión del presidente de la Gestora de Gaiatas, Carlos Chipirraz.

Tras la propuesta de la alcaldesa, será ahora en el seno del Consell Rector del Patronat Municipal de Festes, tal como marcan los estatutos del organismo autónomo, donde se defina este nuevo procedimiento que incorpore a los colectivos festeros. Amparo Marco insiste en considerar muy «positivo» que gaiatas, collas y entes vinculados puedan sumarse al jurado de votación para que «la designación de las reinas y damas de la ciudad sea ampliada también a la participación de todos los colectivos del ámbito festero». La alcaldesa considera que «las fiestas nos reclaman nuevas estructuras y organizaciones, necesarias para adaptar la actividad festiva a los cambios legislativos, económicos y sociales que la ciudadanía exige».

En la propuesta de Amparo Marco no se hace mención en ningún momento al reciente debate de si para ser reina la candidata debe haber sido antes madrina de alguna de las gaiatas. Éste fue uno de los principales puntos de discusión del pasado Congreso Magdalenero, en el que el sentimiento general fue el defender el bagaje de las madrinas. En cualquier caso, no existe ningún artículo en los estatutos del Patronat Municipal de Festes donde se recoja que para ser reina antes hay que ser madrina.