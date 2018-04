Trabajo constata la falta de equipos de protección de reserva de los bomberos

La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social de Castelló han constatado la falta de equipos de protección individual de reserva, como casco, máscaras, chaquetas, guantes, pantalones y botas de intervención, de los bomberos en los distintos parques comarcales del Consorcio Provincial de Castelló.

Estas irregularidades en materia de prevención de riesgos laborales fueron trasladas a la Inspección de Trabajo de Castelló el pasado día 1 de diciembre de 2017 por la sección sindical de CC OO. El su denuncia el sindicato mantenía que el Consorcio Provincial de Bomberos «incumple sistemáticamente» los derechos y obligaciones relativos a la entrega y reposición de los equipos de protección individual de los bomberos.

El órgano inspector envió el pasado 7 de febrero un requerimiento a la dirección del Consorcio Provincial para que subsane esas carencias. Estos incumplimientos en materia de salud laboral que afectan al conjunto de trabajadores del Consorcio Provincial de Castelló (196 empleados de los cuales 183 están operativos) se suman a dos actas anteriores de la Inspección, en este caso limitadas al parque de la Plana Baixa, en Nules. En esa ocasión, la Inspección de Trabajo también detectó una abultada lista de irregularidades, como por ejemplo, ubicar la lavadora de los trajes de intervención en la cocina del parque.

El acta de la Inspección del 1 de febrero de este año señala que «en las reclamaciones planteadas por los trabajadores y no rebatidas por la representación del Consorcio, se han detectado en materia de prevención de riesgos laborales los incumplimientos que se relacionan».

La lista de incumplimientos que la Inspección requiere al Consorcio para que corrija es la siguiente: «Se constata la falta de equipos de protección individual de reserva tales como casco, máscaras, chaquetas, guantes, pantalones, botas de intervención, en los parques móviles de Castelló y la provincia. Los trajes de intervención que por naturaleza del trabajo entran en contacto con sustancias tóxicas, químicas y biológicas, carecen de un procedimiento de recogida de los mismo», recoge textualmente el documento de la Inspección.

«En suma, no existe un procedimiento o no se ha informado a los delegados de prevención que empresa realiza la higienización, el procedimiento empleado, ni de los plazos en que se realiza. Los trabajadores carecen de información sobre los equipos de protección que utilizan, en concreto no se les facilitan los folletos informativos anexos a los equipos de protección individual. Asimismo, en virtud de lo establecido en el artículo 7.3 del RD 773/1997 deberá establecerse un procedimiento adecuado para garantizar que las máscaras autógenas, una vez higienizadas, sean de uso persona», añade.

El acta de requerimiento señala que los hechos constatados constituyen una infracción laboral por incumplimiento de diversos artículos del Real Decreto 773/1997 , que regula las disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de los equipos de protección individual.

En la propuesta provisional de requerimiento de la Inspección al Consorcio Provincial se fija un plazo «inmediato» de cumplimiento de lo acordado por el órgano inspector, tanto en lo relativo a la limpieza de los trajes como al procedimiento para garantizar que las máscaras autógenas una vez higienizadas sean de uso personal.

CC OO mantiene que la Diputación no ha cumplido el requerimiento de la Inspección de Trabajo. El sindicato recalca su crítica al gobierno del PP sobre su «dejadez» a la hora atender las necesidades de los bomberos profesionales de los parques del Consorcio Provincial.

La lavadora de los teajes, en la cocina

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Castelló remitió dos requerimientos a la Diputación de Castelló para que subsane las deficiencias en materia de salud laboral detectadas en el parque comarcal de Bomberos de la Plana Baixa, ubicado en Nules. Este parque se incluye en el Consorcio Provincial de Bomberos, organismo dependiente de la corporación provincial. En una primera visita de la Inspección de Trabajo al parque de Nules, el 5 de junio de 2014, la funcionaria levantó acta de una serie de irregularidades.

El acta recogía entre otras estas deficiencias: falta de dispersores en la duchas, pintura de las instalaciones deteriorada y en alguna zona se aprecia la existencia de mohos; en el gimnasio se observa también la presencia de mohos y la acumulación de polvo por falta de limpieza frecuente; en los dormitorios se comprueba del deterioro de colchones, las puertas están carcomidas, cables eléctricos des nudos y falta de enchufes; la escalera de acceso de la planta baja a la primera tiene peldaños irregulares.

«Los trajes de intervención, que por su naturales de trabajo, entran en contacto con sustancias tóxicas químicas y biológicas, se depositan en la cocina para su introducción en la lavadora instalada en la dependencia, donde se encuentran instalados los armarios en los que los trabajadores de los distintos turnos almacenan sus alimentos en crudo para la elaboración de las comidas», recoge el acta del funcionario.

En cuanto a los equipos de protección individual, la inspección constató que las máscaras autógenas que deben ser higienizadas se encontraban depositadas en una caja de cartón en el despacho del sargento sin protección alguna. Los trajes de intervención en los siniestros se encuentran situados en baldas sin cierre en el recinto del garaje en el que se encuentran los vehículos del parque, «expuestos al aire y a los gases de combustión de los vehículos». El 21 de junio de 2016, una segunda visita de la Inspección de Trabajo constató las mismas irregularidades.

La diputación contestó a esos requerimientos de la Inspección el 17 de julio de 2017, señalando que se había encargado a un técnico la redacción de un proyecto para demoler la escalera y la construcción de una nueva, y en cuanto a los posible contaminación por dióxido de carbono de los trajes de los bomberos, indicó que una medición realizada por el Servicio de Prevención Ajeno (UNIMAT) concluyó que «los niveles de exposición son aceptables».