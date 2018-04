Profesorado Independiente presenta su lista alternativa al claustro de la UJI

La Junta Electoral de la Universitat Jaume I (UJI) de Castelló confirmó ayer de manera provisional las candidaturas que concurrirán a las elecciones de claustro y rectorado el próximo 16 de mayo. Para el rectorado solo se ha presentado una candidatura, la de la catedrática de Filología Inglesa, Eva Alcón Soler, bajo el nombre Per l´UJI.

En cuanto al claustro, en el sector del PDI doctor con vinculación permanente y perteneciente a cuerpos docentes universitarios, se han presentado dos candidaturas colectivas: Profesorado Independiente Alternativo-PIA (con 12 miembros en la lista) y Candidatura Per l´UJI (con 71 miembros), y cinco individuales. Cabe señalar que el PIA presentó, por primera vez, su candidatura en las pasadas elecciones en la que Vicent Climent, actual rector, fue el único candidato. Su inclusión en las elecciones se producía después de 14 años en las que solo había una candidatura entre el profesorado. El PDI funcionariado cuenta con 71 claustrales.

En el sector de PDI no doctor, personal contratado y ayudante, hay dos candidaturas colectivas (Profesorado Independiente Alternativo-PIA y Candidatura per l´UJI) y una individual; en el sector becarios una candidatura conjunta (Candidatura per l´UJI) y en el sector de Personal de Administración y Servicios (PAS) se ha presentado una candidatura conjunta (Un Pas Endavant) y 12 individuales.

En cuanto al estudiantado son tres las candidaturas que se presentan a las elecciones que se celebrarán el 16 de mayo de 2018 para la renovación de la representación del alumnado al Claustro de la Universitat Jaume I. Por parte de Som Universitat/Somos Universidad integran la lista 27 candidatos y candidatas; SAÓ UJI presenta 28 candidatos y candidatas, y Plataforma Estudiantil, que presenta 27 candidatos y candidatas.

El censo para las elecciones a rectorado y claustro es de 15.652 personas: 427 correspondiente al profesorado funcionario doctorado; 949 de PDI no doctorado, personal contratado y ayudante; 619 becarios y becarias; 12.989 miembros del estudiantado y 668 miembros del personal de administración y servicios. El número de claustrales que hay que elegir son 71 en el sector de PDI funcionario; 14 por el resto de PDI; 1 becario o becaria; 37 representantes del estudiantado y 16 del personal de administración y servicios. Los coeficientes son: 51% de profesorado doctorado de los cuerpos docentes universitarios; 11% del resto de personal docente e investigador; 25,5% por el estudiantado y 11,5% para el personal de administración y servicios. El periodo de reclamación de candidaturas es del 24 hasta el 27 de abril de 2018.