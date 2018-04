El Almazora se encomienda al Roda y al Villarreal C en su lucha por la salvación

Menos mal que el Almazora ganó el domingo pasado al Paterna porque de lo contrario este próximo fin de semana podría haber certificado el descenso a Preferente, en una jornada en la que los blanquinegros no competirán ya que les toca descansar por calendario. Y es que el conjunto almassorense se tiene que encomendar a Villarreal C y Roda para que ganen sus partidos el domingo y el próximo martes respectivamente, porque de lo contrario estará con pie y medio en Preferente. El panorama no es nada halagüeño para el club que preside Víctor Herrero Pulga porque para salvarse no depende de sí mismo, sino de terceros, lo que complica bastante la lucha por la salvación del equipo de la Plana.

Este fin de semana le toca descansar al Almazora. Está a dos puntos de la permanencia, pero como se les ocurra ganar sus partidos al Buñol y al Elche Ilicitano, y ambos juegan como locales, se descolgaría a cinco puntos cuando luego sólo quedarán seis en disputa. El Villarreal C visitará el Martín Baguena de Buñol el domingo a las 18.00 horas, donde a los amarillos les espera un infierno por lo mucho que se juegan los locales, mientras que el martes 1 de mayo el Roda rendirá visita al Elche Ilicitano.

Dentro de dos semanas cuando le toque volver a jugar el Almazora tendrá que visitar el Enrique Miralles donde le espera el Crevillente, y cerrará la temporada en el José Manuel Pesudo contra el Villarreal C.