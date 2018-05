Comienza la era Garrido

La Junta General Extraordinaria del CD Castellón aprobó la ampliación de capital que solventará la deuda histórica con Hacienda y convertirá a Orbit Access SL, la sociedad que lidera José Miguel Garrido, en accionista mayoritario del club. El empresario madrileño se presentó a los pequeños accionistas en el inicio de la junta y atendió a los medios a la conclusión, ya con las riendas del club en la mano

Conseguir estabilidad

Cuatro incorporaciones

El nuevo consejo tendrá siete miembros. Tres permanecen: Vicente Montesinos como presidente, y Jordi Bruixola y Alfonso Hernández. Cuatro llegan de la mano de Garrido: Ramón Villaverde, Silvia Molla, José García Díaz y Ángel Garrido. «El consejo decidirá el reparto de responsabilidades. Está definido el presidente. Una vez se tome la posesión del cargo, se decidirá el trabajo de cada uno. Yo lidero el grupo de inversión, pero no dispongo del tiempo ni vivo aquí (reside en Londres), y el Castellón requiere de mucha dedicación, y yo no se la puedo dar. Aquí se da la circunstancia de que hay un magnífico grupo de trabajo, el club se está gestionando perfectamente, y eso es una de las cosas que nos ha motivado a venir. Solos no hubiésemos venido».

Semanas para «disfrutar»

«Soy de naturaleza optimista. El equipo se hizo en verano en una situación especial y a falta de cuatro jornadas consiguió clasificarse para el play-off. Si gana los dos partidos que quedan aún puede ser primero de grupo. Es una situación para disfrutarla y aprovecharla. Luego el ascenso es un cara o cruz que se decide por pequeños detalles. Se necesitará la ayuda de todos, pero es una situación bastante favorable, que muchísimos equipos se cambiarían por nosotros. Tenemos por delante semanas de fútbol muy intensas que son para disfrutarlas». ¿Si no se sube es un fracaso? «Lo conseguido ya es un logro. Jamás en la vida diría que es un fracaso. Yo acabo de llegar pero se puede hacer memoria de años anteriores. Vamos a ver cómo afrontamos el play-off. Aquí no ha ascendido aún nadie, ni el Orihuela, ni La Nucía, ni el Espanyol B, que fue campeón muy pronto. Todos vamos a tener que jugar un play-off, a mí me gusta el fútbol y se nos presentan unas semanas que son para disfrutarlas. En La Nucía el equipo compitió al máximo nivel fuera de casa contra un equipo de play-off. No hubo éxito de cara al gol, pero fue una cuestión de acierto».

A largo plazo

«Nuestro proyecto en el Castellón es a largo plazo. Es malo empezar con prisas o necesidades imperiosas. Claro que queremos ascender, y no solo a Segunda División B, pero eso en ningún momento va a poner en riesgo la viabilidad del club. Si tuviéramos que estar otro año a Tercera tendríamos un equipo mejor. Insistiríamos la próxima temporada, y las que hagan falta».

«El fútbol hasta cierto punto es una empresa normal, pero tiene una parte deportiva y otra parte de gestión. Quien piense que la deportiva es la más importante, no conoce el fútbol profesional. Lo importante es que el club esté saneado, que haya una base estable. Lo que sí garantizo es que la próxima temporada volveremos a tener un equipo para ascender, tanto si el club está en Tercera División o en Segunda B».

«Yo he ascendido dos veces a la primera (con el Albacete a Segunda División). Y de ochenta equipos que hay en la categoría suben cuatro. Es decir, o tengo mucha suerte o sabemos qué hacemos, aunque eso no garantiza nada. Es cuestión de mantener lo bueno e ir mejorando, e ir elevando el porcentaje de posibilidades. Luego esto es fútbol y la pelota entra o no entra».

«Yo juzgo por los hechos»

«Comprendo que la vida se entiende por experiencias y a lo mejor las últimas experiencias en el Castellón no han sido muy buenas, y es lógica (cierta reticencia). Entiendo que (los pequeños accionistas) muestren su discrepancia con gestiones anteriores, no creo que sean hacia mí, sino más bien motivadas por experiencias anteriores. Cada cual es libre de opinar y pensar, pero tengo la costumbre de juzgar a las personas por sus hechos. Lo único que he hecho aquí es aportar más de un millón de euros y liquidar la deuda histórica que han creado otros».

«Quieren lo mejor»

«Ese es un tema que lleva al presidente y estoy al margen (la relación institucional). Las instituciones quieren lo mejor para el Castellón y se llegará a un acuerdo y se solucionarán los temas, pero no me compete a mí, que soy el último en llegar, y hay gente mucho más capacitada».

«No se le puede pedir más»

«Ese es otro motivo principal por el que estamos aquí, porque hay una afición volcada con su equipo para conseguir los objetivos. Lo comprobé el otro día en el campo de La Nucía, o con los desplazamientos que he visto esta misma temporada como el del campo del Levante. Todo eso no es normal en Tercera División, no es normal en el fútbol, ni en este país ni en ningún otro país del mundo. A la afición del Castellón no se le puede pedir más. A la afición no se le puede pedir que solucione los problemas del club. Solo le pido que esté orgullosa de su equipo y que apoyen a los jugadores en cada partido, porque es un factor diferencial que tenemos en Tercera División, y lo debemos aprovechar».