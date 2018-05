El TAU afronta la segunda batalla contra el Melilla

Tras el primer partido con derrota de la eliminatoria ante el Melilla, el TAU Castelló ya prepara sin descanso el segundo partido de la serie que se disputará mañana a las 18.00 en el Javier Imbroda. Para ello el primer trabajo del cuerpo técnico ha sido recuperar al equipo física y psicológicamente con un paseo y una sesión de estiramientos en la playa y una charla y video donde han repasado los pormenores del partido de ayer para afrontar ya un partido que seguro nada tiene que ver cpon el visto ayer donde los melillenses dieron pocas opciones a los de Ten.

Toni Ten resumía así la derrota de ayer señalana que "cometimos muchos errores básicos. Para que lo entienda la gente es como querer que nos salga una paella buenísima y resulta que quemamos el sofrito, ya todo lo que hace después no tiene arreglo". No fuel el mejor día desde la línea exterior del TAU Castelló y eso lo pagó el equipo castellonense que con sus fallos en ataque y los aciertos de los azulones vió como se rompió el partido en el tercer cuarto. "Nos defendieron regalándonos la línea de 6,75, estuvimos muy desacertados y eso nos lastró", comentó.

El ala pivot dominicano del TAU Castelló Juan García manifestaba que "hemos cometido muchos errores, quizás hemos pagado la novatada pero tenemos que relativizar el resultado sacar las cosas positivas y también los errores para no volverlos a cometer mañana en el segundo partido".

Y es que en las eliminatorias de "play-off" no hay tiempo para las lamentaciones y ya el los jugadores azulejeros tiene que volver a ser los jugadores de todo el año como decía Ten, "mañana tenemos que volver a ser el equipo y los jugadores que siempre hemos sido y las cosas básicas hacerlas bien, defender como hemos hecho todo el año, respetar los espacios, seguir las reglas, y tener convicción y seguridad". Y es que buenos tiradores como Charles Nkaloulou que ayer falló tres tiros seguidos en el primer cuarto, no estuvieron acertados y parece que perdieron la confianza y eso lo acusó y se reflejó en el marcador.

Toni Ten destacaba que "tras la lesión de Edu Gatell es un momento complicado pero siempre hemos salido de esos momentos difíciles, que hemos tenido muchos durante el año". Juan García está siendo el sustituto de Gatell en la pista y nos confesaba que " no es fácil para mi porque, aunque muchas veces me ha tocado cumplir este rol de cinco ha sido testimonial pero ahora tengo que asumir que tengo que hacerlo muchos minutos y tengo que esforzarme al máximo ante pívots que son más altos y más fuertes que yo".

Ni Toni Ten ni Juan García esperan mañana a un Melilla confiado y que pueda salir a la ista con la guardia más baja de lo normal. "Melilla es el equipo con más oficio de la categoría y han jugado ya muchos "play-off". Estoy seguro que mañana van a salir a por el 2-0, pero nosotros estoy seguro que haremos todo lo posible y competiremos para intentar llevarnos a Castellón la eliminatoria empatada", confesaba el entrenador ondense.