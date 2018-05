El Villarreal, a sellar su billete europeo

El Villarreal CF no quiere verse obligado a esperar a la última jornada de LaLiga Santander 2017-18 para sellar su billete europeo. El conjunto amarillo aspira a lograr la victoria esta tarde en Riazor, en el encuentro que le enfrenta al descendido Deportivo de A Coruña, para sumar tres puntos que le permitirían asegurar su presencia en la próxima edición de la Liga Europa. Dado que depende de sí mismo para conseguirlo, el equipo que entrena Javi Calleja tratará de no caer en la relajación por enfrentarse a un rival que no se juega nada e intentará ofrecer su mejor versión para sumar el triunfo en tierras gallegas tras la goleada encajada el pasado miércoles contra el campeón de Liga, el FC Barcelona, en el Camp Nou (5-1).

Pese a jugar dicho encuentro tan solo tres días antes, el entrenador madrileño no optará por realizar rotaciones y apostará desde el primer momento por sus mejores jugadores. Tanto es así, que los únicos que no viajaron ayer a A Coruña fueron el lesionado Bruno Soriano, y por decisión técnica Mariano Barbosa, Roberto Soriano (quien recientemente mostró su interés por abandonar el club a final de la presente temporada), Salem Al Dawsari, Roger Martínez, Adrián Marín y Ruben Semedo. El resto están todos a disposición de Calleja y este recupera a Antonio Rukavina tras cumplir un partido de sanción.

Y es que hay mucho en juego en este partido para la plantilla amarilla ya que ganar al Deportivo no solo aseguraría la plaza en competición europea sino que, además, permitiría amarrar la sexta plaza de la clasificación, en la que aventaja en tres puntos al Sevilla, porque la séptima tiene el inconveniente de tener que disputar tres previas en pleno verano, situación que trastocaría considerablemente el desarrollo de la pretemporada del equipo.

Así las cosas, todo apunta a que se vuelva a optar por un sistema 4-2-3-1 con Pablo Fornals de nuevo haciendo de enganche y con Carlos Bacca en punta de ataque. ya que este es el sistema que mejor rendimiento le ha dado al equipo en las últimas jornadas.



Contra el pretendido Sidnei

El entrenador del equipo local, Clarence Seedorf, tiene las bajas del brasileño Sidnei Rechel, al que se ha relacionado con el Villarreal; Eneko Bóveda y el argentino Fede Cartabia por lesión, mientras que por sanción no podrá contar con el suizo Fabian Schär.

El ambiente que se espera en Riazor por parte de la afición local es de tensión pues esta mostrará su indignación hacia la directiva, cuerpo técnico y una plantilla en la que no continuarán la mayoría de jugadores de cara a la próxima temporada.

En esta jornada en la que el Villarreal sigue dependiendo de sí mismo para lograr su cometido, también se jugará el Betis-Sevilla y el Getafe-Atlético de Madrid, por lo que los amarillos estarán pendientes de estos encuentros por si no logran superar al Deportivo a domicilio. Un campo, Riazor, en el que han conseguidos los villarrealenses buenos resultados en sus últimas visitas a tierras gallegas.