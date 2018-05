«Cuando pasen los años se verá la gran huella que dejará el pacto de gobierno»

Pregunta l.

El Pacte del Grau es un acuerdo de gobernabilidad ambicioso, que se concibió con voluntad de cambio y transformación de la ciudad. Se trata de una tarea compleja que no se puede concretar en un solo mandato. Ahora bien, los principios que marcaron la elaboración del Pacte han estado presentes en todas las decisiones del Gobierno municipal.

Pregunta 2.

Ahora, con más conocimiento de la realidad de la ciudad, es cierto que se podría ajustar algún punto muy concreto, pero el Pacte del Grau es un gran acuerdo político que está cambiando muchas cosas, más de las que se perciben a primera vista. Cuando pasen unos años se observará su gran huella en Castellón.

Pregunta 3

Es normal que con la cercanía de las elecciones cada partido intente remarcar su singularidad para presentarse con un perfil propio. Debemos anteponer el interés general al electoralismo egoísta y cumplir las tareas que nos quedan, que son muchas.

Pregunta 4.

Ha cambiado en las formas y en el fondo. El ayuntamiento ahora es plenamente transparente y la ciudadanía tiene acceso a toda la información de la gestión económica, a la agenda municipal. Pero el gran cambio ha estado en la dinamización social y cultural, en la potenciación de las políticas sociales, en los planes de empleo, en el recortes de la deuda y la bajada de impuestos, en los planes de infraestructuras que están cambiando la fisonomía urbana, en los nuevos eventos turísticos, en la participación ciudadana permanente en los grandes proyectos de ciudad, en la normalización y racionalización de las contrataciones de las fiestas, en la perspectiva de género...

Pregunta 5.

La percepción es individual pero los comentarios que me trasladan las personas con las que me cruzo a diario son satisfactorios. Algunas nos reprochan que el cambio no sea más profundo y más rápido, pero están satisfechos de la ruptura con las políticas de la derecha; y otras eran escépticas y pensaban que no íbamos a ser capaces de cambiar la ciudad y ahora ven que damos grandes pasos hacia ese nuevo Castellón.

Pregunta 6.

Solo con el reforzamiento del presupuesto en Bienestar Social, que se ha incrementado en más de un 30% con respecto a 2015, podemos decir que sí hemos ayudado a miles de personas a tener más oportunidades. Es cierto que tenemos el reto de avanzar en políticas de vivienda, porque veníamos de una etapa desastrosa, en las que no se había hecho nada. Estamos impulsando nuevas acciones y confío en que los resultados se verán en los próximos meses.

Pregunta 7.

Seguro que habrá cosas que se quedarán en el camino, no tanto porque no haya una voluntad de concretarlas sino porque hay inercias administrativas que no lo permiten.

Pregunta 8.

Es muy aventurado hablar de esas aritméticas y un poco insolente. Dejemos que hable la ciudadanía y decida con su voto. Me gustaría que la confianza ciudadana reforzara nuestra gestión y nos diera una nueva oportunidad para consolidar el cambio. Pero esa decisión no está en nuestra mano.

Pregunta 9

Me ha decepcionado. En el caso del PP, han demostrado por qué perdieron la confianza de la ciudadanía. Gobernaban tan mal como ahora lo hacen desde la oposición. Solo buscan crispación y lío. Creen que pescarán en el río revuelto, pero no se dan cuenta de que Castellón ya no se cree las mentiras de un partido que aún está bajo sospecha. Y Ciudadanos lo que demuestra es una permanente ignorancia de los asuntos municipales y una total desconexión de la realidad de Castellón. Hacen un seguidismo infantil de las salidas de tono del PP y cuando plantean algo en positivo es un corta-pega de iniciativas que les envían desde Barcelona por correo electrónico.

Pregunta 10

El president Puig ha dado preferencia a Castellón: ha saldado la gran parte de la deuda histórica, ha cedido el edificio de Borrull, ha aprobado el nuevo centro de salud del Raval Universitari, está impulsando la llegada de nuevas empresas al polígono del Serrallo, que se unirán a la futura estación intermodal de mercancías. Del Gobierno central no podemos decir lo mismo. Si confirmara que la AP-7 será gratuita a partir de 2019, sería lo más destacado que ha hecho por la capital y la provincia, pero me temo que la decisión de Rajoy no va a ser esa.