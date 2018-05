Almenara solicita expedientar a la secretaria por doce faltas graves

El pleno municipal de Almenara aprobó anoche en sesión extraordinara iniciar la incoación de un expediente disciplinario contra la secretaria municipal. La alcaldesa, Estíbaliz Pérez, presentó un informe en el que acredita 12 faltas graves supuestamente cometidas por la secretaria, por lo que pidió al pleno la citada incoación del expediente, que debe gestionar a partir de ahora la dirección general de la Aministración Local de la Generalitat ya que la secretaria tiene la condición funcionarial de Habilitado Nacional y no puede ser sancionada por el ayuntamiento, sino por una instancia superior.

Además de solicitar el inicio del expediente, la alcaldesa también pide que la Generalitat suspenda a la secretaria durante seis meses, de manera cautelar, si la administración valenciana acuerda iniciar el expediente.

En este punto, desde el equipo de gobierno se han recopilado un total de 12 faltas graves en cuatro tomos de información que suman más de 500 folios, según apuntaron fuentes municipales.

Las doce faltas coinciden con las causas judiciales abiertas entre la secretaria y la alcaldesa de Almenara que han arrastrado al municipio a una maraña de casos en el juzgado que, por el momento, están todos en fase de instrucción.

La propuesta salió adelante con los votos de los concejales del PSPV, pero no contó con el apoyo ni de Compromís ni del PP. Quique Castelló, concejal de Compromís solicitó a su vez a la alcaldesa que se aparte del cargo mientras duren la instrucción de las causas cruzadas que existen en el juzgado entre ella y la secretaria municipal. «Ella es la primera afectada en este caso y no debe ser fácil asumir una situación como esa y debe estar centrada en su defensa, por eso desde Compromís consideramos que seria más acorde proponer un nuevo alcalde y nos ofrecemos a facilitar el gobierno para que el municipio no se estanque, ya que queremos tender puentes de cara a 2019, cuando se acaben las mayorías absolutas», aseguró el edil de Compromís. La formación criticó que en la comisión informativa previa al pleno no dispusieron de toda la información, a la que sí accedieron un día después tras una protesta formal, según indicaron.

El pleno fue más tenso de lo esperado y se desarrolló con acusaciones cruzadas de mentir entre los equipos de los respectivos partidos que asistían como público. Incluso tuvo que intervenir la Policía Local para garantizar el orden público.