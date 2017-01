Los grupos electrógenos salvan las granjas y parte de la actividad industrial

Los grupos electrógenos, tanto los propios como los suministrados por Iberdrola, han sido claves para salvar la producción industrial, sobre todo en las grandes empresas, así como la vida de los animales en las explotaciones ganaderas. El incidente más grave hubo que lamentarlo en una granja del municipio castellonense de Torás que ha perdido más de 23.000 pollos que murieron asfixiados por un fallo eléctrico. En la agricultura, los daños han afectado sobre todo a las hortalizas y las heladas no han dañado a los cítricos. Los «collidors» comenzaron ayer a recolectar la naranja, aunque algunos campos permanecían anegados.

En Utiel-Requena, los agricultores y ganaderos han conseguido salvar a la mayoría de los animales a pesar del corte de electricidad gracias a los grupos electrógenos. Iberdrola comenzó ayer a instalar grupos electrógenos propios en las granjas para garantizar el suministro con un doble sistema de seguridad al complementar al que ya tenían los avicultores y ganaderos.

Eso sí, la principal consecuencia del frío va a ser un retraso del tiempo de engorde de las aves. El presidente de la Federación Empresarial Agroalimentaria de la Comunitat Valenciana (Fedacova) y presidente de la patronal avícola de España, Féderico Félix, explicó que los avicultores y ganaderos han tenido problemas de acceso a las granjas por la nieve. «El principal problema es que los pollos no crecen con el frío, aunque la inmensa mayoría de las granjas avícolas tienen climatización que se han solventado con los grupos electrógenos. Nosotros criamos pollos en la comarca de Utiel-Requena y no hemos sufrido pérdidas», aseguró Félix.

Aislados 12 horas por la nieve

El incidente en la granja castellonense de Torás se produjo, según su propietario, «por un fallo técnico al irse la luz y por la imposibilidad de poder acceder hasta la granja por la nieve». El avicultor precisó que «los dispositivos de la granja funcionan todos por control remoto. Al irse la luz, un generador de seguridad debe ponerse en marcha a través de un ordenador y todo funciona igual y, en caso de no ser así, se puede activar de forma manual». Sin embargo, «por un fallo, el sistema de alerta no saltó en una de las dos naves de la granja que quedó sin luz provocando la muerte de unos 23.000 pollos ya que tampoco pude acceder a la granja porque estuvimos 12 horas totalmente incomunicados por la nieve en el pueblo».

El dueño de la granja retiró ayer los animales muertos. «Es un panorama desolador. La verdad es que me lo esperaba, pero cuando lo vi fue duro», lamentó. Desde el viernes y hasta que le arreglen el tendido eléctrico, la granja continúa funcionando con un generador con gasoil que, apuntó el afectado, debe rellenar cada determinadas horas para que no suceda lo mismo.

Iberdrola ya le ha anunciado correrá con el gasto, tanto del gasoil como del alquiler de ese grupo hasta recibir el de la compañía. Una medida que ayer no dejaba de preocuparle «ya que nos están diciendo que no hay en ningún sitio generadores y no sé yo dónde voy a alquilar uno».

Alfredo Alcalá, responsable de la sección de ganadería de la Unió de Llauradors i Ramaders en Utiel-Requena, incidió en la importancia de los generadores. «Las granjas están climatizadas y tienen generadores porque lo exige la ley para las naves de ambiente controlado. Si el generador se para, los animales mueren porque se interrumpe el suministro de aire, agua y alimento», apuntó. Alcalá destacó que en Fuenterrobles –que tiene 200 granjas– hubo problemas de suministro de gasoil. «Fuimos a Villagordo del Cabriel y nos abastecimos con garrafas. En la estación de servicio de Venta del Moro no arrancó el grupo electrógeno. Ha sido muy duro». El responsable en la comarca de la la Unió indicó que con «los grupos electrógenos podemos aguantar tiempo. Iberdrola está poniendo sus propios grupos electrógenos».

Dos millones de litros de agua

Un portavoz de AVA-Asaja destacó que los daños en el campo han sido menores de lo esperado. «Anunciaron que la temperatura bajaría hasta los diez grados bajo cero y al final no ha sido tan grave. Los cítricos no han sufrido grandes daños», señaló. Sí han sido importantes para las hortalizad. Así, la alcachofa ha sufrido un deterioro visual y se va a producir un desabastecimiento durante unos días debido a la interrupción de la cosecha.

La empresa de agua instalada en Requena San Benedetto, que comercializa la marca Fuente Primavera, tuvo que interrumpir el viernes la producción por la falta de energía. La compañía dejó de producir dos millones de litros, aunque durante el fin de semana recuperó la normalidad.