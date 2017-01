Marzà pide "prevenir conflictos" y "construir espacios de igualdad" en las aulas

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha destacado este sábado que en los centros "se reproducen muchas situaciones que son consecuencia de situaciones sociales a las que hay que hacer frente desde muchos puntos de vista", entre ellos el educativo, aunque ha precisado que éste "no es el único". Así, ha pedido "prevenir conflictos" y "construir espacios de igualdad2 en las aulas.

Marzà se ha manifestado en estos términos en las primeras jornadas de personas coordinadoras de igualdad y convivencia, organizadas por la Conselleria bajo el título 'Construyamos entornos seguros e intervengamos ante el acoso escolar y la LGTBfobia', y a las que han asistido 450 docentes, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

En la apertura de las sesiones, el conseller ha comentado que "ayer fue uno de los días más duros" desde que es responsable autonómico de Educación "por lo que pasó en Villena", en referencia a la agresión que un menor llevó a cabo contra cinco compañeros de instituto.

"Todos los que somos docentes sabemos lo difícil que es dar respuesta a todo aquello que se genera en el aula. Queremos transformar el mundo, queremos generar todas las herramientas necesarias de formación del profesorado para contribuir. Queremos mejorar en el día a día para prevenir conflictos y para construir espacios de igualdad y de convivencia".

No obstante, Marzà ha precisado que la "responsabilidad para conseguirlo no es sólo de los docentes", ya que "los cambios se tienen que producir a nivel global desde todos los agentes de la sociedad", ha destacado. "Las escuelas no pueden solucionar solas todo esto. En los centros educativos se reproducen muchas situaciones que son consecuencia de situaciones sociales a las que hay que hacer frente desde muchos puntos de vista, el educativo es uno pero no el único", ha subrayado.

ACOSO ESCOLAR

Así mismo, ha remarcado que es ahora cuando la administración educativa está consiguiendo que se visualicen y se intervenga en los casos de acoso escolar, y ha insistido en que ahora se ven más los casos porque se detectan, "no como antes, que no se daba cuenta de lo que estaba pasando y no se ponía solución a esta problemática".

Así, ha recordado la creación de las figuras de coordinadores de Igualdad y Convivencia en todos los centros educativos valencianos desde este curso. También ha apuntado que esta es la primera jornada monográfica sobre el tema, que hasta ahora no se había tratado en términos de formación por parte de la administración educativa.

Entre los contenidos que se han analizado en la jornada de este sábado están las metodologías innovadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje; buenas prácticas en educación; recursos y propuestas de intervención; recursos y buenas prácticas en la promoción de la convivencia, la resolución de conflictos y la coeducación; recursos y propuestas para el tratamiento de la diversidad sexual y de identidades de género, así como recursos y propuestas de intervención ante el acoso escolar y la 'LGTBfobia', entre otros temas.