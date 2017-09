e-Woman València propondrá a las asistentes un divertido recorrido por la historia de éxito de la mujer en el siglo XXI

E-Woman València incluye un juego creativo que llevará a las cerca de 200 asistentes al foro a subirse a una máquina del tiempo que realizará un recorrido por la historia de éxito de la mujer en el siglo XXI, de la mano de Different Coaches. Esta actividad se enmarca en la jornada para la que aún hay posibilidad de inscribirse y en la que se entregarán los Premios eWoman.

El evento se compone de una serie de ponencias, una mesa redonda sobre innovación y transformación digital, la entrega de los premios eWoman València y un entretenido juego que servirá de motivación para las asistentes. La cita será el jueves 5 de octubre de 9,30 a 13,30 horas en el Ático Ayre Hotel Astoria Palace de Valéncia. Este acto está organizado por Editorial Prensa Ibérica, Levante-EMV y la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia (EVAP).

Los patrocinadores que se han sumado a la iniciativa son: Ilahy Instituto Dermoestético, Antonia Magdaleno Abogados y Economistas, Desirée Hato e Hialucic. Está previsto que asistan cerca de 200 mujeres directivas y emprendedoras: las más influyentes de la Comunitat Valenciana, tanto en sus perfiles de RRSS como en el ámbito empresarial.

Uno de los aspectos más atractivos de esta creativa e innovadora jornada estará a cargo de Different Coaches. Una vez finalizado el coffee-break, Usoa Arregui, coach y Co-fundadora de Different Coaches, junto a Ignacio Alonso y Alfredo Julià realizarán un Biopic play. Different propondrá a las asistentes subirse a una máquina del tiempo para descubrir la historia del éxito de la mujer del siglo XXI, a través de una experiencia divertida en equipo. Esta actividad es el resultado de un grupo de profesionales de gran prestigio. Usoa Arregui es co-fundadora de Different Coaches, Fundadora de I Am a Coach, coach ejecutiva y de equipos certificada por ICF (PCC) y mentora coach certificada por la EEC. Por su parte, Alfredo Julià es socio de Different Coaches, fundador de Cambyo y coach ejecutivo certificado por ICF (ACC). Ignacio Alonso es fundador de Different Coaches, fundador de LIifetrain Coaching, y coach ejecutivo y de equipos certificado por ICF (ACC). Different Coaches realiza la actividad de coaching en un entorno profesional o de empresa, para ello se basa en su propia metodología, a la que denomina innovaceleración.

Hay que recordar que las personas interesadas aún pueden inscribirse para el evento en www. ewoman.es en el apartado de inscripciones. El importe de la entrada es de 12 euros. El 100% de los beneficios obtenidos irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. El periódico se suma a la recomendación de la AECC de la importancia de asistir a realizarse la mamografía cuando reciban la citación oficial.

También hay que subrayar que en esta edición, Levante-EMV y eWoman innovan otorgando 3 reconocimientos a 3 mujeres eWoman valencianas entre las asistentes al acto. ¿Tiene un currículum, proyecto o negocio eWoman? Entonces el premio puede ser suyo. Hay 3 premios en 3 categorías: eWoman 2017 Negocio online, eWoman 2017 Trayectoria profesional y eWoman 2017 Arte digital y RRSS. Las 3 premiadas recibirán un galardón, un regalo de los patrocinadores y una entrevista en el diario contando su experiencia en eWoman y dando a conocer su perfil profesional. Como broche final, de entre todas las premiadas en todos los eventos que se realicen en España de eWoman, habrá una gala final en la que Prensa Ibérica con sede central en Madrid, premiará a la eWoman del año.

El foro se iniciará entre las 9,30 y 9,50 horas con la recepción de invitados. A partir de esa hora, está prevista la inauguración a cargo de Silvia Tomás, periodista y locutora de 97.7 Radio y Levante TV; y presentadora y moderadora de eWoman Valencia 2017. Luego será la bienvenida por parte de la Secretaria General de la Asociación de Empresarias y Profesionales de València, Coral Ariño Jordán. Entre las 13 y las 13,15 horas está prevista la entrega de los Premios eWoman 2017. Después, clausurará María Gómez del Pozuelo, embajadora eWoman 2017; y CEO y Co-fundadora de Womenalia.

Entre las ponentes destacan Antonia Magdaleno, que ha sido designada Abogada del Año (Lawyer of the Year 2017) en la Comunitat Valenciana en Concursal. También Alicia Mora, COO and co-founder de Emotion Research Lab; Almudena del Mar Muñoz, PR Partherships & Events BlaBlaCar; Elena de Benito, CMO de BeeBole, que modera una mesa redonda sobre Transformación digital, innovación y liderazgo femenino empresarial; y María Gómez del Pozuelo, cofundadora de Womenalia y embajadora de eWoman 2017.