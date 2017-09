Los empresarios creen que hay «obcecación» con el SDDR

Una de las propuestas que no salió adelante durante la larga noche de votaciones en las Corts fue la del Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de envases (SDDR), un «campo de batalla» para el mundo empresarial, según reconoció ayer el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro. La iniciativa contó solo con los votos de Podemos, quien la propuso, y Compromís.

En este sentido, la lideresa de coalición y también vicepresidenta del Ejecutivo valenciano, Mónica Oltra, explicó que la medida se «cumplirá» finalmente, «porque es un objetivo del Consell recogido en los seminarios», aunque admitió que es una cuestión «de una complejidad extraordinaria» y no cree que se pueda incluir en los presupuestos de la Generalitat de 2018.

El máximo representante de los empresarios valencianos apuntó a una «obcecación» del Consell en este sentido. «Es un sistema que rompe la unidad de mercado», explicó en referencia al SDDR, cuyo principal cambio para los consumidores es el pago de diez céntimos por envase que recuperará en el momento en que lo devuelva, mientras que los comercios estarán obligados a gestionar el depósito y el retorno de los envases.

Sin embargo, la portavoz del Gobierno valenciano aseguró que «tarde o temprano» se va a hacer, ya que «Europa lo va a pedir». «El SDDR es una figura más. Ni es la única, ni la más importante, sino una más de las medidas para una gestión responsable de los residuos», manifestó Oltra.

Navarro, por su parte, aseguró que «el sistema actual funciona en términos generales», a pesar de que la valenciana es la «penúltima» en reciclaje.

Durante la larga noche parlamentaria, las Corts no aprobó ninguna de las 1.017 resoluciones del PP. Ciudadanos se abstuvo, el tripartito votó en contra. El 55 % de las propuestas de Ciudadanos salieron adelante, y el 99 % de las de Podemos. La del SDDR fue la única que se quedó fuera.