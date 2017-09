El PP pide la dimisión de Bravo y critica a Puig por no visitar el edificio

La portavoz de Justicia del PP en las Corts, María José Ferrer San Segundo, pidió ayer la destitución de la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, «por la caótica gestión del incendio de la Ciudad de la Justicia». Para el PP «el mejor plan de choque en este momento es el cese inmediato de la consellera tras demostrar su incapacidad en la gestión y que éste tema le viene grande; no está a la altura y no sabe cómo resolverlo con esa lentitud que le caracteriza. Ya que ella no lo hará voluntariamente buscando las culpas en cualquiera, nosotros después de diez días, pedimos su cese no solo por el incendio sino por todo lo que sucede estos días», criticó.

Según la diputada popular, «todas las acciones realizadas llevan la marca Bravo, que es sinónimo de lentitud, indecisión e ineptitud». Ferrer San-Segundo considera que tras diez días «de caótica gestión» deben denunciar «la negligencia también en la opacidad informativa». Y pide «depurar responsabilidades políticas porque siguen cerrados uno de cada tres juzgados con las consecuencias que conlleva, hay falta de información y Bravo sólo hace anuncios de marketing». Al tiempo que considera «intolerable» que el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aún no haya visitado la Ciudad de la Justicia.