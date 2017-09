El PP amenaza con demandar a las conselleras Bravo y Montón por imputarles delitos

El grupo popular en Les Corts Valencianes ha amenazado hoy con llevar a los tribunales a las conselleras de Justicia, Gabriela Bravo, y Sanidad, Carmen Montón, por las acusaciones que, a su juicio, han realizado hacia diputados del PP durante la sesión de control al president de la Generalitat.

Durante la pregunta de la portavoz del PP, Isabel Bonig, al president, Ximo Puig, la diputada popular María José Ferrer-Sansegundo ha pedido la destitución de Bravo, tras su gestión del incendio ocurrido en la Ciudad de la Justicia.

En su réplica, la consellera ha defendido que las actuaciones realizadas se han hecho en base a informes, y ha lamentado que el PP desprecie la verdad y solo le interese "la demagogia y la falsedad".

"Nosotros hablamos basándonos en los informes. Informes que tienen a su disposición y que no quemamos como hicieron ustedes con Ciegsa", ha afirmado Bravo, lo que ha provocado las quejas de la portavoz del PP, quien ha pedido la palabra para defender el honor de su grupo.

Aunque Bravo ha aclarado que en ningún momento ha imputado a nadie ningún delito ni ninguna actuación irregular, Bonig ha pedido la retirada de la acusación porque, según ha dicho, quedó demostrado que el incendio en Ciegsa "fue accidental y en ningún caso intencionado".

"No puede acusarnos de un delito porque ejerceremos acciones judiciales, que usted no está amparada por la inmunidad parlamentaria", le ha advertido.

La misma advertencia ha realizado poco después el diputado del PP José Juan Zaplana a la consellera de Sanidad, Carmen Montón, después de que ésta le dijera que no iba a aceptar "lecciones de honestidad política" de alguien que "contrató con la Púnica a dedo y además está en el sumario de esta causa".

Zaplana ha asegurado que él no está "ni imputado, ni procesado, ni investigado" ni le han llamado a declarar en ningún sumario de ningún caso, y ha pedido a Montón que cuando haga cualquier tipo de ofensa y amenaza, lo fundamente un poco mejor porque no es diputada en Corts y no está protegida del derecho parlamentario.

"Puede ir a los tribunales por las acusaciones que haga. Tenga cuidado y no haga acusaciones que no pueda defender", ha advertido el parlamentario popular.

El portavoz socialista, Manolo Mata, ha intervenido en ese momento para denunciar lo que considera una "amenaza mafiosa" y ha asegurado que "no se puede amenazar a un miembro del gobierno valenciano".