Premio a los "hombres anónimos" que evitan la violencia machista

Es el único apartado del listado que entregó ayer la Generalitat que no responde a nombres ni apellidos, pero que a su vez engloba muchos nombres y apellidos. El Consell ha acordado darle este año la Distinción de la Generalitat al colectivo de hombres que han evitado agresiones machistas. Recogerá el premio el próximo 9 d´Octubre en el Palau de la plaza Manises uno de estos hombres «anónimos, de verdad, que puso en peligro su vida por salvar la de una mujer», explicó ayer la vicepresidenta Mónica Oltra.

Con este reconocimiento, el Consell quiere involucrar al otro 50 % de la población en la lucha contra el machismo para que no sea solo una cuestión de mujeres. Junto a ese ciudadano anónimo recibirán la Distinción el Fons Valencià per la Solidaritat, la Plataforma de Afectados por Hepatitis C y Ricardo Borrull, quien lucha por la escolarización de los niños gitanos.

Las Altas Distinciones han recaído este año en Joan Manuel Serrat, por musicar los versos «de uno de nuestros poetas más relevantes», Miguel Hernández; Hortensia Herrero, por rehabilitar bienes y patrimonio histórico, artístico y cultural a través de su fundación; y Adela Cortina, por su trabajo como una de las académicas y filósofas más destacadas del país.

En el campo del mérito cultural los premios son para el pintor de Albaida Monjalés, exiliado y condenado a cárcel durante el franquismo; Didín Puig, periodista, escritora y activista cultural; Enrique Arenós (Quique), dibujante de tiras cómicas; el Instituto Confucio de la Universitat de València, por su labor divulgativa; y para Pepe Azorín, pintor, grabador y dibujante.

El galardón al mérito científico es para la bióloga María Blasco Marhuenda, especializada en telómeros y la telomerasa y directora desde 2011 del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas. El premio de embajador es para la Casa Regional Valenciana de París, fundada por Amado Granell, republicano que estuvo en la liberación de la capital francesa tras la ocupación nazi, así como unos cincuenta exportadores valencianos de naranjas del mercado de abastos parisinos.

El premio al mérito empresarial y social es para Silvino Navarro, primer presidente y cofundador de AVE; Nuria Oliver, ingeniera de telecomunicaciones, y José Vicente González.

El galardón de la acciones en favor de la igualdad y por una sociedad inclusiva es para Amparo Moreno a título póstumo, activista y defensora de los derechos sociales, así como para la Coordinadora Valenciana ONGD, entidad que lucha por la cohesión de las asociaciones solidarias. Las medallas al mérito deportivo son para el pilotari Antoni Reig Ventura, Rovellet; la futbolista Ruth García; el atleta Emilio Starlik y la atleta Marta Esteban. El premio Lluis Vives es para la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea.