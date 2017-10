Bonig adiestra a su «ejército»

Una vez la presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha logrado sacar de la melancolía a su partido (al menos este es el relato que suscribe la cúpula regional), ha llegado el momento de adiestrar a su ´ejército´ para que el asalto a la Generalitat en 2019 sea exitoso. Y para ello, en un mundo como el de hoy, en el que un tuit ingenioso puede tener más recorrido que una rueda de prensa o en el que en ocasiones importa más el cómo que el qué, dominar las técnicas de la comunicación y el márketing es fundamental. Así lo cree también el PP valenciano, por lo que ha decidido organizar los días 20 y 21 de octubre en Vila-real una jornada de formación para que los cargos populares (concejales, diputados, etc) conozcan de primera mano las mejores técnicas para hacer efectivos sus mensajes.

El evento, anunciado la semana pasada por la lideresa popular Isabel Bonig, contará con diferentes expertos y expertas en el mundo de la comunicación. Así, entre otras personas, está previsto que participen como ponentes los consultores Santiago Martínez y Alvaro Ortuño, así como Narciso Michavila, sociólogo de cabecera del PP y especialista en análisis y estrategia política. Los dos primeros hablarán sobre estrategias de comunicación profesional para la política y para la vida; y de márketing digital; mientras que el segundo lo hará sobre comportamiento electoral. También habrá una jornada dedicada al análisis de la actualidad, con presencia de periodistas, y el Partido Popular espera que asistan cargos de la dirección nacional.

Los populares valencianos admiten que es fundamental la formación de sus cargos para dominar técnicas que son necesarias, tales como las redes sociales.

«Urna» de ideas

El evento, calificado como ´fábrica de ideas´, busca también que desde dentro se aporten fórmulas para la estrategia de un partido que, tras veinte años en el poder, ha pasado a la oposición. Se pondrá una urna para que los participantes depositen su opinión. Cuando Bonig cogió las riendas del PP, tras los comicios de 2015, apuntó como principal objetivo rodearse de personas que dieran la batalla desde la travesía del desierto que significaba estar en la oposición. Constituido su equipo, ahora toca instruirlos y coordinarlos para llevar la iniciativa en la agenda.

De ahí que Bonig anunciara una campaña de comunicación para explicar «la verdad» sobre la financiación, contrarrestando así la realizada por el PSPV, porque, aunque su objetivo no es «enfrentar a nadie», afirma, no van a «estar callados frente a la ofensiva del Consell» y van a presentar a la sociedad su relato.

Bonig admitió que la Comunitat Valenciana tiene una mala financiación y ha defendido el cambio de modelo, pero ha recordado que el actual data de 2009, fue aprobado por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y el PP se abstuvo. «No es momento de la pancarta, hay que llegar a un acuerdo con 17 comunidades», indicó, al tiempo que alertó sobre el peligro de incidir en el victimismo: «Lanzar ese mensaje de que Madrid nos maltrata no creo que en estos momentos sea el mejor, de que no hacemos las cosas porque no tenemos dinero. No creo que sea el mejor».

Serán los propios cargos del partido (diputados autonómicos, provinciales y nacionales) los encargados de recorrer la Comunitat para rebatir el argumentario del Consell bipartito sobre el maltrato financiera.