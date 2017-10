Lerma, Zaplana y Fabra coinciden en que no se puede negociar con el Govern fuera de la ley

En ausencia de los expresidentes Francisco Camps y José Luis Olivas, ambos con problemas judiciales; los exmandatarios valencianos Joan Lerma, Eduardo Zaplana y Alberto Fabra participaron ayer en la el acto institucional del Nou d´Octubre. La tormenta catalana planeó sobre toda la jornada y ninguno de los tres esquivó la cuestión catalana ni su derivada valenciana.

No hay negociación posible mientras el Gobierno de Cataluña no vuelva a la senda de la legalidad. En ello coinciden los tres expresidentes que consideran que la situación creada en Cataluña no deja al Gobierno de España más opción que la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

«El gobierno catalán no está por dar marcha atrás, si no por afianzar el camino ya iniciado», dijo Zaplana. «Creo que la gestión del Gobierno de España está marcada por la proporcionalidad y la prudencia pero hay que tomar decisiones y si el Gobierno de Cataluña no rectifica, que no tiene pinta, parace ineludible tomar la decisión», dijo en referencia a la pregunta sobre si cree que se aplicará el artículo 155.

El expresidente socialista, Joan Lerma, también ve difícil un acuerdo si Cataluña no abandona la senda de la ilegalidad.

El exdirigente del PSPV explicó que la Constitución ofrece instrumentos para garantizar la legalidad, pero matizó que su posición es aplicarlo «desde la forma menos dolorosa posible para que la Generalitat vuelva a la legalidad», aunque dejó la puerta abierta a hacerlo con el artículo 155 «o con cualquier otra fórmula», afirma el expresidente. «Lo importante es que vuelvan a la legalidad porque es imposible negociar con un gobierno que se ha dado a la fuga; lo que deben tener claro es que solo pueden negociar su posición dentro de la legalidad y yo también sería partidario de hacer cambios que permitan una nueva negociación con Cataluña», añade el socialista Joan Lerma.

Para el expresidente Alberto Fabra la situación en Cataluña requiere que «el PP y el PSOE hablen mucho, pero no solo para criticarse». Fabra habló de «unir puentes», pero siempre desde la legalidad. Preguntado por la petición de mediación del presidente Carles Puigdemont, ignorada por el gobierno estatal, Fabra declaró que «se tiene que hablar cuando vuelvan – el govern catalán- a la senda de la legalidad». Fabra apeló al Día de la Comunitat para hablar de unión, «la que se vio este último domingo en Barcelona», para pedir al gobierno catalán que ceje en su proceso de independencia.