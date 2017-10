Podemos eleva una queja en las Corts porque cinco consellers no irán al pleno

El grupo parlamentario Podemos arremetió con cierta dureza contra el Consell del Botànic, al que sostiene en las Corts, tras el anuncio en la junta de síndics de que cinco consellers se ausentarán del pleno de la próxima semana. La portavoz adjunta, Fabiola Meco, anunció incluso que ha elevado una queja por lo ocurrido, que no ha gustado nada en Podemos, una formación que no está dispuesta a hacer la vista gorda en estas cuestiones pese a ser socio en el pacto de gobierno. "No es de recibo que esto ocurra", lamentó.

A la crítica por la ausencia de cinco consellers en el pleno de la próxima semana, en concreto la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra; el conseller de Hacienda, Vicent Soler; la de Vivienda, María José Salvador; la de Sanidad, Carmen Montón y la de Agricultura, Elena Cebrián, se sumaron también los portavoces de Ciudadanos (Cs) y PP.

Sin embargo, Compromís respondió después que se trata de una cuestión puntual debido a que los miembros del Ejecutivo valenciano tienen "cosas que hacer" y agendas que atender. "Sería grave si fuese algo reiterado, pero es algo que en esta legislatura no está pasando", señaló la portavoz adjunta, Mónica Àlvaro.

Mientras, la diputada de Ciudadanos Mercedes Ventura mostró el enfado de su formación ante la ausencia de los cinco miembros del Consell ya que, según dijo, sabían de la celebración del pleno de la próxima semana porque ya estaba fijado. "Es inaudito y estamos molestos", dijo.

Desde el PP, su presidenta y síndica en las Corts, Isabel Bonig, también ha hecho notar el «cabreo» del grupo popular. "Tengo la sensación de que Cataluña ha venido muy bien para quitar el foco de la falta de gestión del Consell y su desunión", remarcó.



Ley de Policías Locales

El pleno del Consell del próximo miércoles debatirá la ley de Coordinación de Policías Locales de la Comunitat, la ley sobre el Estatuto de las personas con discapacidad o la Ley de Memoria Democrática. Así lo acordó ayer la Junta de Síndics que ha establecido el orden del día del próximo pleno, en el que los grupos no presentarán proposiciones no de ley por la prioridad que tienen los proyectos legislativos.