Marzá: «Hay que separar el grano de la paja»

El conseller Vicent Marzà explica que de «separar el grano de la paja», es decir de decidir qué proyectos o actividades pueden recibir donaciones, se encargará el Consejo Asesor del Mecenazgo que creará la nueva ley. Este órgano asesor de la Generalitat en materia de mecenazgo cultural, científico y del deporte base determinará qué proyectos o actividades tendrán la declaración de interés social necesaria para recibir ayudas de empresas o particulares.

El texto del borrador establece que tendrá «una composición paritaria», es decir que entre los consejeros habrá tantos hombres como mujeres, y «estará integrado por los miembros que se determinan reglamentariamente; formarán parte, además, de los departamentos del Consell implicados, miembros del Consell Valencià de Cultura (CVC), de las universidades públicas valencianas, de los institutos y centros públicos de investigación, y también de los centros del Instituto Superior de Enseñanzas Artísticas de la Comunitat Valenciana (Iseacv)».

La propuesta de declaración de una actividad o proyecto de interés social se hará de acuerdo a criterios como «el impacto y repercusión social del proyecto o de la actividad a desarrollar; la incidencia en el fomento de la actividad cultural, científica y deportiva no profesional en el territorio de la Comunitat Valenciana; su incidencia en la promoción exterior de la cultura, la ciencia o el deporte base valenciano; la contribución a la formación cultural, científica y deportiva no profesional; el carácter innovador del proyecto; valor e interés en el fomento de la participación ciudadana y en la creación de públicos; la relación entre el presupuesto del proyecto o actividad y el impacto generado de acuerdo con los criterios anteriores; contribución al fomento, el desarrollo, la conservación y la difusión del patrimonio cultural, científico y deportivo no profesional de la Comunitat; y el impacto de género, fomento de la feminización de la sociedad y contribución a la lucha contra los estereotipos de género».



Declaración de interés social

Todos los proyectos de entidades privadas o particulares deberán solicitar la declaración de interés social a este consejo asesor. Los promovidos por organismos públicos (Generalitat, ayuntamientos, diputaciones, universidades...) «se consideran de interés social sin necesidad de declaración expresa», pero el consejo podrá retirarles dicha catalogación si no cumplen los objetivos.