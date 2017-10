Un guardia civil triunfa con su web de tráfico para extranjeros

¿Te pueden multar por fumar dentro del coche? ¿Y por conducir con chanclas? En los pasos de peatones pintados de rojo o azul ¿Hay que hacer algo distinto a lo normal en la travesía? ¿Es obligatorio llevar extintor si transportas un remolque? ¿Cómo se circula por el interior de las rotondas? Son preguntas que se hacen a diario miles de residentes internacionales que circulan por las carreteras españolas y que, a la barrera del idioma, añaden las diferencias en la legislación de tráfico de sus países de origen respecto al español.

Estas y cualquier otra pregunta tienen ya respuesta segura en Facebook. Solo hay que buscar «N332DrivingSpain», un sitio creado por el agente de la Guardia Civil Francisco Morales para resolver, en inglés por supuesto, las dudas que puedan tener los conductores internacionales.

La iniciativa saltó a la red hace un par de años. Morales, que comenzó su trayectoria como Guardia Civil de Tráfico en 2007, cubre con unos 30 efectivos la seguridad de todas las carreteras litorales del sur de Alicante, en especial la vía N-332, desde el destacamento de Torrevieja.

«Muchos de los coches que paraba eran de conductores extranjeros. La mayoría de ellos no entendía nada de español, y a veces era muy difícil aclarar por qué estaban siendo sancionados», explica este cartagenero de 37 años casado con una ucraniana, que habla con el mismo entusiasmo de su proyecto que de su trabajo diario.

Estudió inglés en la Escuela Oficial de Idiomas y mejoró su fluidez con clases particulares. Y en febrero de 2015, guiado por su experiencia en el asfalto, dio el paso. Ahora, solo dos años después, cuenta con más de 100.000 fans y una réplica con una web atendida por voluntarios británicos, en la que se extienden los contenidos y se fijan los interrogantes más frecuentes.

«El inglés lo entiende todo el mundo. No solo los británicos. Alemanes, escandinavos y rusos lo manejan». Eso es algo que se puede comprobar en la página donde las explicaciones sencillas van acompañadas de vídeos o imágenes para ilustrarlas. Francisco hace todo esto en el tiempo libre que le dejan las patrullas a lo largo y ancho de la N-332. Lo más duro -destaca- es el tramo entre la costa oriolana y La Mata, con retenciones y accidentes por alcance diarios.

Pese a la presencia de miles de conductores extranjeros, comunitarios y no comunitarios, viajando y moviéndose por las carreteras de toda España, la Dirección General de Tráfico (DGT) solo cuenta con uno de sus contenidos traducido al inglés: el que explica cómo pagar las multas. El canje de permisos entre los países de procedencia en España es, muchas veces, un mero trámite. No existe información de apoyo ni otros requisitos, más allá de los burocráticos. Para los británicos que llegan de conducir por la izquierda puede resultar un galimatías. Más en una población con una media de edad avanzada y que no va a aprender el idioma local.

Injusto

Morales explica que es una leyenda urbana que se sancione más a los extranjeros. «Es solo una cuestión de proporción», aclara, mientras recuerda que aunque el desconocimiento de la norma no exime de su cumplimiento los guardias usan el sentido común a la hora de detectar que un conductor ha infringido una normativa porque realmente creía que estaba haciéndolo bien. De ahí la página. «Es injusto multar a alguien que no sabe que está quebrantando las reglas».

Hay que sancionar, por supuesto, pero también informar, aclara. Escuchando a este agente, que acude con voluntarios británicos a ofrecer charlas sobre la normativa, uno se da cuenta que quizá la página, de lenguaje cercano, debería funcionar en castellano.

¿Y las preguntas? Fumar dentro de un coche no está prohibido. La sanción llega si la colilla se tira fuera del vehículo. Aunque algunos países europeos se plantean prohibirlo si se lleva a menores dentro; la normativa dice que el calzado debe ser el adecuado para conducir, por lo que sí se puede conducir con chanclas; los pasos de peatones de «colorines» no están autorizados por la DGT, se han generalizado sin criterio legal; se considera que un conjunto de vehículos debe contar con extintor, y un coche con remolque, lo es. Sobre las rotondas... es más largo. Hay que consultar la información.