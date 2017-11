El PP maniobra ante los partidos horas antes de la marcha

El día de antes. El grupo parlamentario Popular en las Corts promoverá hoy una declaración institucional en la que se instará a los grupos políticos que conforman la cámara valenciana para que «sus respectivas formaciones políticas den su apoyo y respaldo unánime e inequívoco al nuevo sistema de financiación», así como «a la ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2018 que ha de aplicarlo».

La iniciativa se lanzará en la sesión plenaria de hoy, víspera de la manifestación por una financiación justa que se celebrará mañana y que contará con el apoyo de la patronal, sindicatos, sociedad civil y partidos políticos excepto el PP. «Los trabajos y reuniones de carácter técnico se están produciendo según el calendario establecido, abstrayéndose de los avatares y tensiones que la sociedad y la política está sufriendo a nivel nacional», defiende el PP en la declaración institucional que considera que «no hay ningún indicio sólido que impida cumplir con los plazos, alcanzar un primer acuerdo técnico y elevar la propuesta al consejo de política fiscal y financiera».

Por su parte, la patronal apuntó ayer que apoyará los Presupuestos porque «el país no se puede parar». No obstante, según apuntó el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV), Salvador Navarro, «si hasta ahora el Gobierno de turno ha tenido que verse apoyado por distintos partidos, sobre todo de corte nacionalista», en esta ocasión espera que los partidos valencianos «saquen también en esa negociación un beneficio para la Comunitat Valenciana». «Es sano y natural porque lo han hecho todos, no es una cuestión mercantilista; tal vez, si el año pasado lo hubiéramos hecho, esto hubiera cambiado», apuntó Salvador, quien añadió que la marcha es «una magnífica herramienta» para presionar al Gobierno central con los presupuestos.