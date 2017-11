El organizador de congresos nacionales del PP desde 1991 desconoce cuánto cuestan

El secretario del comité organizador del XVI Congreso Nacional del PP celebrado en València, Arsenio Fernández de Mesa, se escudó ayer en que su misión en este evento era «política» y no económica, para evitar dar mayores explicaciones en la comisión de investigación sobre Feria València en las Corts.

Fernández de Mesa, delegado del Gobierno en Galicia durante la crisis del Prestige, exdirector de la Guardia Civil consejero de Red Eléctrica desde enero, admitió a los diputados de la comisión que organiza congresos populares desde el año 91. Pero en esta tarea tan árdua nunca se ocupa ni preocupa de elegir la ubicación de los cónclaves populares o de las cuestiones económicas (cuánto cuesta, cómo se paga...). «Jamás me he metido en cómo se paga, quien lo paga... La tesorería y la gerencia del partido son los que se encargan de esos detalles», aseguró en respuesta a Sabina Escrig (PSPV).

Fernández de Mesa tampoco participó en reuniones previas al congreso popular que encumbró a Rajoy a la presidencia del partido. Y ni siquiera llegó a ver la factura de 568.000 euros reclamada por el recinto ferial. «No he tenido curiosidad de saber lo que cuesta un congreso porque ya bastante tengo con lo mío y lo que tengo que organizar. Cada uno está a lo suyo y ya tienes suficiente como para meterse en lo que está haciendo el compañero de al lado». «¿Quiere una copia de la factura?», le inquirió la diputada socialista. «Para nada», rehusó cortés.

El secretario del comité organizador tampoco sabía por qué se eligió Valencia para el Congreso y si tuvieron suficiente espacio en el recinto ferial. «Una feria es lo mas grande... Sería un espacio adecuado. No me acuerdo si el espacio fue el adecuado o tuvimos problemas de espacio», respondió a Víctor Garcia (Compromís).