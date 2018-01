El Gobierno tarda 16 días en reconocer el asesinato de Andrea como machista

La Delegación del Gobierno para la Violencia de Género confirmó este lunes la muerte de la joven de Vila-real Andrea Carballo como un caso de violencia machista, una vez recibidos todos los informes realizados; entre ellos, el de Tráfico. El reconocimiento ha tardado 16 días en admitir que se trata de un asesinato machista pese a las denuncias, los testigos, las circunstancias del accidente y los brutales palizas previas.

Ahora, el Consell ha convocado para este mediodía tres minutos de silencio y expresó ayer el apoyo a los familiares y amistades de la víctima.

A su vez, el Ayuntamiento de Vila-real ha declarado tres días de luto oficial en la ciudad y ha suspendido durante estos días todos los actos públicos convocados. Así mismo, se han colocado las banderas del consistorio a media asta en señal de duelo. A las 13.30 horas de hoy se realizará un pleno extraordinario y una hora antes, a las 12.00 horas, se han convocado tres minutos de silencio a los que el primer edil ha llamado a participar a toda la ciudadanía.

A este respecto, cabe apuntar que algunos asistentes a la manifestación celebrada este domingo en Vila-real en homenaje a Andrea Carballo y en contra de la violencia de género afearon al alcalde, José Benlloch, presente en la concentración, que no hubiera declarado antes los días de luto oficial y que no hubiera convocado minutos de silencio. Sin embargo, el primer edil respondió que hasta que el caso no fuera declarado como violencia de género no podía tomar ninguna de estas medidas. Benlloch adujo que «oficialmente» el domingo seguía siendo un accidente en el que habían fallecido dos personas de Vila-real y que si el ayuntamiento declaraba días de luto oficial, debía incluir en ellos al agresor de Andrea Carballo, que residía en el municipio.

Dos vecinos fueron testigos de cómo Víctor Llorens, el exnovio de 28 años de Andrea, secuestró a la chica a la salida de su casa a las 6.30 horas del 23 de diciembre, arrastrándola por el pelo y metiéndola a golpes en su coche. Quince minutos después la mató estrellando el vehículo contra la gasolinera en Benicàssim.