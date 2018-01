Oltra defiende el premio de la Fundación Broseta pese a las críticas en Compromís

El secretario autonómico de Empleo, Enric Nomdedéu, de Compromís, criticó ayer que el presidente de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, vaya a entregar el lunes el premio Convivencia de la Fundación Manuel Broseta a Societat Civil Catalana. «Un error no forzado», dijo.

También Bloc i País (corriente interna del Bloc, una de las patas de Compromís) calificó el hecho de «error monumental».

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, recordó sin embargo que el galardón lo concede una entidad privada y que tanto la asistencia del jefe del Consell como la celebración en el Palau de la Generalitat es «una cuestión que se ha hecho en los últimos años». Que ella sepa, «no hay ningún miembro del Consell que haya hecho ningún reproche a Puig», dijo.

Nomdedéu comentó en su cuenta de Twitter: «Una Fundación privada (de la que todavía forman parte algunas administraciones públicas) puede premiar a quien crea oportuno. Por muy inoportuno que me pueda parecer.Pero no en el Palau y no con el president entregando los premios. Creo que es un error no forzado». Posteriormente, ante la repercusión de estas palabras, colgó otro mensaje: «Hay quien cree que las discrepancias restan fuerza a un equipo. Yo soy de los que cree que bien gestionadas y explicadas, sirven para sumar».