Rajoy asegura que no sabía nada y que ha hecho cuanto estaba en su mano

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se desentendió ayer de las declaraciones del juicio de Gürtel sobre la financiación irregular del PPCV y mantuvo que él no sabía «nada de todo eso» y que los entonces cargos de la formación en la Comunitat Valenciana «nunca» lo habían reconocido ni se lo habían trasladado. Dicho esto, subrayó que su partido ha asumido responsabilidades políticas en las urnas y ha hecho «cuanto ha estado en sus manos. Rajoy hizo estas declaraciones en una entrevista a Onda Cero, antes de que el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, se convirtiera en el primer dirigente del PP en admitir la financiación irregular y señalara a Francisco Camps como máximo responsable.

«Yo ya he tomado las decisiones que tenía que tomar y he trabajado y continúo haciéndolo para que esas cosas no se vuelvan a producir nunca», aseguró. Incidió en que el partido ha hecho su labor «y ahora corresponde a los jueces hacer la suya».

«Lo que tenía que hacer el partido ya lo ha hecho y todas esas personas que están en este momento en el banquillo ya no están en el PP», remató Rajoy.

Preguntado sobre si conocía si si existió o no financiación irregular en el PP valenciano, Rajoy respondió: «Bueno, no lo sé. A nosotros nunca no los han dicho». Respecto a otros casos, mantuvo que afectan a personas concretas y determinadas y no al partido como organización. El jefe del Ejecutivo insistió en que los partidos asumen responsabilidades políticas y los jueces «las otras».

Sobre expresidente de la Generalitat, si bien destacó que ha estado en los tribunales y «ha salido absuelto siempre», en alusión a la causa por cohecho impropio, la pieza sobre los trajes. «El señor Camps ha asumido unas responsabilidades políticas que han sido durísimas y creo que no hace al caso que yo esté hablando de lo que hizo el señor Camps, que ya no está en nuestra fuerza política desde hace mucho tiempo», afirmó. Todo un lapsus, ya que Camps si milita en el partido.

Rajoy reiteró que cuando ha ido a los tribunales fue absuelto y no hay que darle «vueltas constantemente a eso». Preguntado sobre si el presidente del partido es el máximo responsable de la financiación del PP, Rajoy indicó que en la vida todos tienen sus responsabilidades y «a veces hay colaboradores que hacen lo que no hay que hacer». «Pero eso no significa que cualquier persona que dirige una gran organización sea responsable de todo lo que hacen los miembros de esa organización, que pueden ser cientos de miles», apostilló.

Ante las críticas de la oposición por esos casos de corrupción que afectan al Partido Popular, Rajoy dijo que llevan «diez años con lo mismo y son bastante poco imaginativos». Sacó pecho por haber ganado las tres últimas elecciones generales celebradas en España ; «Es evidente que los votantes del PP conocen perfectamente lo que ha sucedido en el PP" como lo que ha podido suceder en el PSOE u otras formaciones. «El PP no ha sido perfecto, es evidente», dijo.

Por su parte, el miembro de la dirección del grupo popular en el Congreso y ex vicesecretario general de Organización del PP, Carlos Floriano, señaló ayer que la confesión de Costa le «deja indiferente».