El bloque de la financiación frena el acto reivindicativo en el Ministerio de Hacienda

El frente por la financiación autonómica no estará hoy en Madrid para entregar en el Ministerio de Hacienda el manifiesto de la marcha del 18N y pedir al titular de la cartera, Cristóbal Montoro, una entrevista. Eso era lo previsto el pasado día 1, cuando se reunió la comisión de seguimiento de la campaña por una financiación justa. No había unanimidad entre todos los componentes de la plataforma que reúne a partidos (todos los de representación parlamentaria salvo el PP), sindicatos mayoritarios y la patronal CEV, pero quienes respaldaban la acción decidieron seguir adelante.

Finalmente, han preferido posponer la iniciativa, confirmaron ayer fuentes de varias de las entidades. Lo hacen para evitar una imagen de desunión y a la espera de consensuar una estrategia para mantener viva la llama de esta reivindicación tras la manifestación de noviembre. Representantes de alto nivel de todas las instituciones del frente tienen previsto reunirse esta semana con el fin de marcar una posición común de cara a las acciones de las próximas semanas, sin que todas ellas, remarcan, tengan que estar apoyadas por todos los miembros.

La CEV se desmarcó de la protesta prevista para hoy porque obtuvo un cierto compromiso de la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, de un encuentro con Montoro junto con los representantes valencianos de UGT y CC OO. Es la reunión que esperan desde septiembre pasado, sin que el ministro les haya contestado hasta la fecha. La posición de la patronal tiene que ver también con un cierto reajuste de sus acciones públicas tras el desencuentro con el PPCV por su impulso a la manifestación del 18N. La CEV tuvo además el respaldo de UGT, que consideró que no debía participar en el acto de hoy si los empresarios no estaban. La tesis del sindicato, con todo, es que aunque no haya consenso en una acción concreta, sí que se ha recuperado la unidad de todo el frente en la necesidad de mantener la actividad por una financiación justa.Para la anulación del acto de hoy también mediaban problemas de agenda, aseguran algunas fuentes, porque los portavoces parlamentarios estaban ayer en un acto en Madrid.



Debate de síndics en Madrid

Precisamente los cinco síndics parlamentarios, Isabel Bonig (PP); Manolo Mata (PSPV), Fran Ferri (Compromís), Antonio Estañ (Podemos) y Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos), debatieron ayer en Madrid en un foro de los clubes Siglo XXI y Manuel Broseta. Congregaron a un centenar de personas, la mayoría cargos públicos valencianos en Madrid.

Mata y Ferri centraron el mensaje en la infrafinanciación, mientras Estañ y Sánchez lo hicieron sobre el modelo territorial. Sánchez también habló de reforma electoral, mientras Estañ reivindicó una especie de cupo vasco para los valencianos. Mata aseguró que los socialistas «son la izquierda amable que une a los pueblos de España» mientras Bonig puso el acento en que la Comunitat Valenciana es dique de contención contra el independentismo catalán.