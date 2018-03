"Así me roban la cosecha": un agricultor pilla in fraganti a los ladrones en Torrent

A plena luz del día, sin esconderse y con total impunidad. Así sorprendió el pasado lunes un agricultor de Paiporta a dos ladrones mientras le robaban su cosecha de mandarinas ecológicas en la huerta de Torrent. Los cacos habían aparcado un remolque entre los árboles y lo estaban llenando con cajas y cajas de cítricos.

Pero era sólo la punta del iceberg. Según explica Artur Josep Martínez, propietario del campo situado en el Camí de la Pedrera, en la partida de la Foia, se marchó el viernes a su casa y cuando volvió el lunes a trabajar se encontró con que le habían robado 4.000 kilos, la mitad de su producción, que cultiva "con todo el amor y todo el cariño" y las comercializa con la marca Naranjas Eco a través de internet, donde gestiona una tienda online.

"Cuando llegué y vi la puerta abierta ya sabía que algo pasaba. Di un grito para advertir de que estaba allí, quería ahuyentarlos. Cogí un serrucho para protegerme. Y me encontré el remolque y a las dos personas del vídeo cargando mandarinas", relata a Levante-EMV.

El agricultor grabó toda la escena con el móvil -en la que los presuntos ladrones tratan de justificar lo injustificable e incluso le plantan cara- para mostrar la "total impunidad" de estos robos. "Sólo me queda el cabreo y que al menos se les caiga la cara de vergüenza a las personas que juegan con el sudor de nuestra frente", afirma.

Minutos después, según cuenta, llegó un vehículo todoterreno para enganchar el remolque, pero su presencia y la inminente llegada de la Guardia Civil les hizo desistir y lanzar a tierra las últimas mandarinas cargadas.

Los agentes acudieron a su llamada y procedieron a identificar los vehículos y a las personas implicadas, que se marcharon poco después "tan campantes". Por ello, ha presentado una denuncia por robo ante la Benemérita de Paiporta.

Además, está convencido de que los ladrones de cítricos forman parte de una mafia organizada: "lo que más me fastidia es que el señor al que sorprendí tiene una finca de 30 hanegadas de naranjos a escasos kilómetros, tiene tierras, no lo hace por sobrevivir, es una mafia, aunque no tengo pruebas".