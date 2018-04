El Botànic rechaza unas "cuentas antivalencianas" que gustan a Cs

En el furgón de cola. En esa posición sigue la Comunitat Valenciana en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales para 2018. Esta visión es compartida por los partidos del Govern del Botànic, que ven como un engaño la propuesta del Gobierno central.

De hecho, para el síndic del PSPV, Manolo Mata, son «antivalencianos». Según indicó ayer, pese a que existe una mejora global de los ingresos del Estado, la Comunitat Valenciana «sigue estando más lejos de la media nacional», y las inversiones que recaen en el territorio valenciano lo hacen «de paso». En cuanto a las infraestructuras, Mata aludió a que todas ellas son de carácter nacional anunciadas a lo largo de los últimos años. «Tenían la oportunidad de apostar por la Autoridad Metropolitana del Transporte, pero tampoco lo han hecho», y aseguró que no hay ninguna inversión «específicamente valenciana» en el texto.

El síndic de Compromís, Fran Ferri, calificó las inversiones presupuestadas como una «marginación» para la Comunitat que demuestran la «receta» de la derecha: beneficiar a unos pocos frente a la clase media y baja.

Lamentó que los presupuestos, pactados por PP y Ciudadanos, vuelvan a incumplir los acuerdos unánimes de las Corts que exigen «inversiones dignas» para la Comunitat Valenciana. Para Ferri, ambos partidos han engañado «de nuevo» a los valencianos, que en el caso de Alicante ve reducida su inversión en casi un 40 %. La situación en València no es mucho mejor, y el portavoz denunció la exclusión del transporte metropolitano, que sí que percibirán Madrid, Barcelona y Canarias. Por último, lamentó que los presupuestos pongan por delante la compra de armamento a las necesidades básicas de educación y sanidad.

En la misma línea intervino ayer el síndic de Podemos, Antonio Estañ, quien apuntó al «desprecio» del PP y Cs hacia los valencianos, con unos presupuestos que «cronifican» el déficit de inversión autonómico. Para Estañ, apoyar estos presupuestos supone catalogar a los valencianos como ciudadanos de segunda, ya que la C. Valenciana sigue teniendo una renta per cápita inferior a la media del Estado. Sin embargo, «da más al Estado de lo que recibe». Estar por debajo de la media en inversiones y ver cómo se reduce su asignación del fondo de compensación «agrava aún más» la situación financiera de la C. Valenciana.



Cs defiende el cese los recortes

Las reacción fue diferente en la formación naranja. Vicente Ten, diputado por València en el Congreso, reconoció que pese a no ser unos presupuestos que ellos habrían redactado, «incluyen medidas propuestas y defendidas por tan sólo 32 diputados para acabar con los recortes». Una visión optimista de la ley que se materializa en la reducción de los impuestos a la clase media y trabajadora valenciana, con especial atención a pensionistas y jóvenes «que sufren la precariedad laboral y han sido los grandes héroes en esta crisis», indicó Ten.