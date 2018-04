El 'blanqueador' dice que Orange Market era inviable sin el PP

El presunto cerebro financiero de la Gürtel, Ramón Blanco Balín, se desvinculó ayer en el Congreso de la supuesta financiación ilegal del PP y del entramado por el que se le investiga y se negó a contestar a las preguntas que los diputados le formularon. Sin embargo, dejó claro que Orange Market, la filial valenciana de la trama encabezada por Francisco Correa, «daba beneficios pero no hubiera sido rentable de no haber contratado con el PP».

Blanco Balín compareció ante la comisión que investiga las cuentas del PP leyendo un escrito y adelantando que no podría aportar «ningún dato» que fuera de «utilidad» a la comisión porque él no perteneció «jamás» al PP, no colaboró «de ninguna manera» con sus dirigentes ni tuvo «ninguna información sobre su estructura o financiación».

El investigado por ser el encargado de blanquear el dinero que las empresas de Correa obtenían de las comisiones que les pagaban los empresarios por contratos públicos, relató que su asesoría fiscal trabajó con cuatro sociedades del grupo Correa, tres de las cuales eran sólo patrimoniales y, por tanto, tenían una escasísima «actividad». La cuarta era Orange Market, cuyo responsable era Álvaro Pérez, El Bigotes.

Así, remarcó que ni Correa ni el exdirigente del PP gallego y presunto número dos de Gürtel, Pablo Crespo, le dieron nunca «la más mínima información» sobre su relaciones con el PP.

Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol YPF e investigado en la causa por la visita del papa a Valencia en 2006, remarcó que nunca participó en reuniones sobre actividades con el PP y nunca vio «ninguna factura falsa».

El diputado socialista Felipe Sicilia dijo que «es muy difícil creer» que alguien con un 30 % de las participaciones de Orange Market y que le llevaba las cuentas, «ahora pretenda decir que no sabía nada de esa financiación».