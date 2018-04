El frente de la financiación lleva su reclamación al Ministerio de Hacienda

La reivindicación valenciana por una mejor financiación quiere traspasar fronteras. Tejer alianzas con autonomías con las mismas reivindicaciones que la valenciana. El primer encuentro de esta iniciativa está previsto para el próximo 4 de mayo en Palma. Allí les espera la plataforma homóloga de las islas que también reclama una mejor financiación, aunque en el caso balear se da la circunstancia de que se trata de una autonomía rica, es decir con mayor Producto Interior Bruto (PIB) que la media española, mientras el caso valenciano es distinto al tratarse de una autonomía pobre, de hecho es la única en esta situación que en vez de recibir, aporta al conjunto de las autonomías por el injusto sistema de financiación, que lleva caducado desde 2014.

La Plataforma per un Finançament Just acudirá mañana martes a la sede del Ministerio de Hacienda con la intención de entregar el manifiesto que todos los partidos con presencia en las Corts firmaron hace un año y el informe de los expertos de la Comunitat Valenciana que avala la necesidad de una reforma del sistema de financiación autonómico, algo que admite incluso el Ministerio de Hacienda, aunque la iniciativa política no existe.

El objetivo del grupo de presión valenciano es que cuanto antes el Gobierno se ponga manos a la obra y aborde la cuestión, aunque las esperanzas de que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, les reciba mañana son nulas. Se asume que como mucho presentarán el escrito en el registro de Hacienda y les pondrán un cuño. Poco más. Posteriormente, la delegación valenciana mantendrá una reunión con diputados valencianos en el Congreso para trasladarles la situación injusta que padecen los valencianos.

Así lo han explicado esta mañana los integrantes de las entidades que conforman esta plataforma José Muñoz (PSPV), Águeda Micó (Compromís), Jaume Monfort(Podemos); junto a los secretarios generales de CCOO PV, Arturo León, y UGT-PV, Ismael Sáez, y el presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Salvador Navarro mientras Ciudadanos no ha acudido por problemas de agenda, según los impulsores de esta causa.

El acto de Madrid no es, según ha puntualizado Sáez, una concentración, sino de un acto formal al que no asistirá la CEV porque tiene pendiente una reunión con el ministro Cristóbal Montoro y asistir suponía repetir lo mismo.

Sin embargo, la patronal sí acudirá con el resto de integrantes de la plataforma a la reunión con diputados de todos los partidos políticos que representan a la Comunitat Valenciana en el Congreso de los Diputados y que se celebrará a las 12 horas. En el encuentro, pedirán a los parlamentarios que defiendan la necesidad de financiación e inversiones justas y la exigencia de abordar la reforma del sistema de financiación.

"Esto no es una reivindicación sesgada e insolidaria", ha remarcado León, quien ha subrayado que ni con Mariano Rajoy ni con Montoro ni con el futuro gobierno que pueda venir, sea del color que sea, van a "abandonar esta causa porque es justo situar a los valencianos en condiciones de igualad con el resto del Estado".

En este sentido, el secretario general de UGT ha comentado: "Lo tiene mal Rajoy si piensa que nos vamos a aburrir". "No podemos aburrirnos porque esto es una lacra constante que está presente en la vida de los valencianos y de la que no podemos olvidarnos", ha subrayado.

Para la Patronal, quien tiene que liderar la solución de la financiación autonómica es el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los partidos políticos "tienen que negociar y trabajar por esta solución definitiva" para que los valencianos se sientan "como cualquier ciudadano español", ha señalado Navarro.

Asimismo y con el objetivo de dar "continuidad" a esta reivindicación, la plataforma se ha marcado cuatro líneas de trabajo que pasan por traspasar la frontera de la Comunitat Valenciana para trasladar la reivindicación a Madrid; tejer complicidades con otras CCAA; fortalecer la red que colabora en la defensa de una financiación justa y seguir sensibilizando a la ciudadanía para lo que prevén actos en las comarcas valencianas.

En este sentido, han avanzado que el próximo 4 de mayo habrá un encuentro en Palma de Mallorca entre la plataforma y la plataforma homóloga en las Islas Baleares para crear una alianza y ser capaces de que este movimiento provoque que las promesas de la Conferencia de Presidentes se conviertan "en una realidad", ha señalado Muñoz.

Este encuentro arrancará a las 10.30 horas con una reunión entre ambas plataformas y continuará con una comida con la consellera de Hacienda del Govern, Catalina Cladera. Finalmente, a las 17.00 horas, habrá un encuentro con la sociedad civil para explicar las consecuencias de la infrafinanciación de las autonomías.

"Este problema es compartido y es fundamental tejer alianzas interterritoriales para encontrar soluciones conjuntas. No queremos ser más que nadie, pero tampoco menos que otras CCAA", ha remarcado Muñoz, quien ha puntualizado que no se trata de crear enfrentamientos entre territorios, sino de conseguir un compromiso para la reforma del modelo.

De hecho, han comentado que también se han mantenido contactos con otras autonomías que padecen una situación similar como son Andalucía y Murcia con el objetivo de ampliar los acuerdos con los territorios.

Por su parte, Àgueda Micó ha reivindicado que es importante continuar con el trabajo y las movilizaciones para "acabar con esta situación que empobrece a los valenciano y su calidad de vida". Ha criticado que el modelo de financiación lleva cuatro años caducado y "discrimina" a los valencianos que, además, tampoco reciben las inversiones que se merecen en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2018 donde la inversión por habitante y provincia la Comunitat "vuelve a dejar a los valencianos a la cola".

"Esto es una cuestión que tenemos que conseguir independientemente de quien gobierne", ha subrayado para insistir en que el modelo tendría que comenzar "desde cero" y consolidar el estado de las autonomías mediante la cesión de algunos impuestos.

Por su parte, Jaume Monfort de Podemos ha indicado que esta situación "condena" a la Comunitat a ser "menos que el resto", por lo que ha avanzado que su formación presentará mociones en los ayuntamientos contra los PGE.

El acto de hoy también ha servido para presentar la nueva imagen de la campaña Per un #FinançamentJust que ha sido creada por el diseñador valenciano Paco Roca.

La imagen muestra a cuatro personas, cada una de una edad diferente, rodeadas de dos grandes flechas que forman un círculo que representa que los valencianos aportan dinero al Estado y esa contribución debe de tener un retorno.