Dimite la editora de TVE en València a la que le censuraron el vídeo del "Os jodéis" a los jubilados

La editora del informativo del Centro Territorial de RTVE en València, Arantxa Torres, ha dimitido este martes después de la dirección del ente le impusiera la censura del vídeo en que la secretaria de Estado de Comunicación, Carmen Martínez de Castro, se refirió de forma despectiva a un grupo de pensionistas que abuchearon a Mariano Rajoy durante su visita al Ayuntamiento de Alicante. Así lo ha anunciado el Consejo de Informativos de RTVE en una nota dirigida a los trabajadores.





Todo el apoyo del @CdItve a Arantxa Torres @towerina que ha dimitido como editora del informativo en el centro territorial de RTVE en Valencia después de que la dirección impusiera la censura del vídeo del "os jodéis" de la jefa de comunicación del gobierno #sosRTVE #DefiendeRTVE — C.Informativos TVE (@CdItve) 8 de mayo de 2018

Torres, la cuarta por la izquierda, con el equipo de informativos de TVE en Valencia reivindicando una televisión pública sin manipulación.

En las imágenes se aprecia como Martínez de Castro, en una conversación fuera de micrófono, afirma: "¡Qué ganas de hacerles un corte de mangas de cojones y decirles: pues os jodéis!".El comentario sí fue captado por un vídeo que pronto comenzó a difundirse en redes sociales y en los medios de comunicación. De hecho, la secretaria de Estado pidió disculpas al día siguiente y explicó que hizo un comentario jocoso en una conversación privada, pero que cuando esas palabras pasan al ámbito público se convierten en "muy inadecuadas en el fondo y forma". "Muy fina, no quedé", añadió.Según el escrito del Consejo de Informativos, Torres ha explicado a la redacción las razones de su renuncia. "Dimite por una serie de desencuentros con la dirección y, porque a pesar de su confianza en el jefe de informativos del Centro, no comparte la filosofía con la que se está trabajando en esta casa", aseguran. Así, "la censura impuesta desde la dirección del Centro y desde la dirección de los Servicios Informativos en Madrid al vídeo" (...) "ha precipitado su decisión".El Consejo asegura tener constancia de que "la editora de informativos insistió y medió para que se emitiera". La pieza informativa finalmente se emitió en Valencia sin sonido, con lo que no se pudo apreciar el comentario, y no fue reproducida en el informativo nacional.