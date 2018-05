Mata: "Zaplana ha caído por lo mismo que Al Capone"

Las reacciones ante la detención del expresident de la Generalitat no se han hecho esperar. El portavoz del PSPV en las Corts Valencianes, Manolo Mata, ha asegurado hoy nada más conocer la detención del que fuera presidente de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana que éste "ha caído por lo mismo que Al Capone, por blanqueo y evasión de impuestos".



La portavoz adjunta del PPCV en les Corts, Mª José Català, se ha pronunciado sobre la detención de Zaplana y ha reconocido a este diario que "la expulsión cautelar es la medida que debemos adoptar en este momento". Català, ex consellera de Eduación, ha explicado que esta decisión forma parte de los Estatutos del partido y no es una cuestión puntual.





dir="ltr">.href="https://twitter.com/franferri_?ref_src=twsrc%5Etfw">@franferri_:

"La detenció de Zaplana i dels Cotino es colpidora pero no sorprèn. El

PP va instal·lar un sistema de saqueig que desviava diners d'educació i

sanitat a les seues butxaques" href="https://t.co/BIDIMx560K">pic.twitter.com/BIDIMx560K —

Compromís (@compromis) href="https://twitter.com/compromis/status/998850921391157248?ref_src=twsrc%5Etfw">22

de mayo de 2018

La Guardia Civil detiene a Eduardo Zaplana por un presunto delito de blanqueo de capitales.



Con Zaplana, 3 de 4 Presidents de la Generalitat del PP están implicados formalmente en casos de corrupción.



El "caso aislado" es Fabra, que (¿aún?) no tiene un proceso formal abierto. pic.twitter.com/QuOULHAZJ8 — Joan Baldoví ;) (@joanbaldovi) 22 de mayo de 2018

Para Mata, el arresto de Zaplana era "una noticia previsible" que, porque "no es normal que alguien que se dedica a la cosa pública tenga enriquecimientos tan sorprendentes y rápidos". Zaplana "entró en València comprándose un piso que adquirió con una hipoteca que le dio su suegro y que él pagó en metálico en ese momento y, a partir de ahí, ha habido muchas noticias muy preocupantes".Las reacciones también han llegado a los. La portavoz de Ciudadanos en les Corts,, era sucinta en su reacción:, síndico de Compromís en les Corts también se pronunciaba: "No sorprende".El secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana,, también se ha pronunciado sobre la detención del expresident y exministro asegurando queEn declaraciones a los medios en Les Corts, Estañ ha asegurado que la situación actualy ha remarcado que "en este caso por lo que se le ha detenido es por blanqueo de comisiones por haber entregado contratas públicas a sus amigos". Estañ ha concluido asegurando que loseconómico como reputacional que han sido los gobiernos del PP". "Lo fundamental es blindarnos y que esto no pueda ocurrir, y tener tolerancia cero contra la corrupción", ha concluido.El diputado de Compromís en el Congreso,, también ha utilizado las redes sociales para pronunciarse sobre la detención de Zaplana. Baldoví ha querido destacar que, con Zaplana, ya son "3 de 4" los presidents de la época popular "implicados formalmente en casos de corrupción".

Si se hubiera aprobado la propuesta de @esquerraunida hace años que Zaplana habría dejado de ser tratado como un privilegiado.



Hoy le han detenido antes de subir a su coche oficial por ser ex-presidente. Nosotros no somos cómplices de esa vergüenza.



HEMEROTECA, 2012 ?? pic.twitter.com/qzxS3LieUL — Esther L. Barceló ?? (@Elba_Celo) 22 de mayo de 2018

Desde Esquerra Unida del País Valencià (EUPV),ha publicado en su perfil de Twitter que "Si se hubiera aprobado la propuesta de EUPV hace años que Zaplana habría dejado de ser tratado como un privilegiado."

lang="es">Un Zaplana cada día más negro se ponía morado con el blanqueo

pic.twitter.com/UvurgadmvF —

Giuseppe Grezzi (@giuseppegrezzi) href="https://twitter.com/giuseppegrezzi/status/998833814553157632?ref_src=twsrc%5Etfw">22

de mayo de 2018



La coordinadora general de EUPV,, ha asegurado que este hecho "pone de evidencia la presunta trama de corrupción del PP". "Estamos hablando del tercer presidente de la Generalitat que estaría imputado", ha indicado Pérez Garijo en un comunicado. A su juicio, esto "deja claro el expolio que ha sufrido el País Valencià a manos de los sucesivos gobiernos del Partido Popular".En clave municipal, el concejal de Movilidad en el Ayuntamiento de València,también ha tuiteado sobre el tema del día:Eduardo Zaplana ha sido arrestado hoy cuando salía de su garaje, en València, como presunto autor de un delito de blanqueo de capitales, desvío de fondos y malversación de caudales públicos. Casi al mismo tiempo, la UCO también ha arrestado al empresario valenciano Vicente Cotino y a su padre , sobrino y hermano del que fue presidente de las Corts Valencianes y exconseller Juan Cotino.