Puig critica la «inactividad» del Senado en la «peor crisis territorial» de España

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, criticó ayer que el Senado no dé cabida a mandatarios autonómicos que quieren comparecer y debatir sobre cuestiones territoriales, como pidió el jefe del Consell el pasado mes de febrero, y consideró «incomprensible» que una comisión como la General De Comunidades Autónomas no se reúna desde hace casi un año cuando España atraviesa «su peor crisis territorial».

«Hasta ahora el Senado sólo tiene de territorial las banderas de la puerta, porque aquí cuando los presidentes pedimos comparecer no se nos deja», aseguró Puig, quien acudió a la Cámara Alta para mantener un encuentro con el expresidente valenciano Joan Lerma. El presidente de la Generalitat aprovechó para criticar la parálisis de la Comisión General De Comunidades Autónomas, donde pidió hace tres meses que se debatiera sobre financiación autonómica y comparecer para dar su opinión.

En este sentido, calificó de «absurdo» que este foro permanezca «inactivo» cuando España se encuentra en su «peor crisis territorial». «El PP, que es el que controla el Senado, tiene una gravísima responsabilidad en estos momentos por no dar salida constitucional a España», recalcó.

Cabe recordar que el pasado mes de febrero el jefe del ejecutivo valenciano mantuvo un encuentro con el presidente del Senado, Pío García-Escudero, al que pidió que convocara la comisión para mantener una sesión centrada en la financiación autonómica. Defendió Puig que su propuesta encajaba en la «normalidad democrática e institucional» del Senado y suponía aprovechar un «espacio multilateral» para una cuestión «fundamental» como la financiación.

Por su parte, el Senado dejó el asunto en manos de la comisión, presidida por el presidente de Melilla, Juan José Imbroda, que no se ha reunido en los últimos meses y tampoco ha tramitado la solicitud de Puig.

Precisamente, la Mesa y portavoces de la comisión se reunieron el pasado martes para debatir trabajos pendientes, aunque la cuestión de Puig no salió y tampoco se fijó un calendario de sesiones para agilizar las cuestiones atrasadas.