Bétera cambiará la ubicación de los «bous» pese a la oposición del pleno municipal

El Ayuntamiento de Bétera sigue dispuesto a cambiar la ubicación donde se celebran los festejos de los «bous» pese a que el pleno municipal aprobó el pasado lunes una moción para que éstos se mantengan en la Alameda, donde se han hecho hasta ahora.

Según explicaron fuentes del equipo de gobierno de Bétera, «la competencia para autorizar la ocupación de la vía pública es exclusivamente de la alcaldía». Por tanto, «la aprobación de la moción –que se apoyó en el voto de todos los partidos de la oposición (PP, Mas Camarena CUBE y Ciudadanos, además del concejal no adscrito, Pedro Gallén)– no es vinculante y no tiene más función que la de emitir una opinión», añadieron.

Las mismas fuentes indicaron que han propuesto a la Peña Taurina un espacio alternativo –que ya habría sido habilitado cerca de la Biblioteca Municipal– para que se celebren allí los festejos, pero los peñistas aún no han respondido. A su vez, recordaron que el motivo del cambio de ubicación reside principalmente en las quejas de los vecinos de la Alameda por el ruido y otras molestias.