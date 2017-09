Atzeneta y Castellonense dirimen un duelo entre aspirantes al ascenso y Benigànim visita al Algemesí

La cuarta jornada en el grupo III de la Regional Preferente presenta un gran duelo entre aspirantes a subir de categoría entre Castellonense y Atzeneta. Por otra parte, el Benigànim quiere resarcirse de la derrota del pasado sábado ante el Alginet venciendo al Racing de Algemesí. Y el Canals busca la primera victoria en la liga tras una semana convulsa. El plato fuerte del fin de semana se disputa mañana domingo (17:30 h.) en el campo de l'Almena de Castelló de la Ribera entre dos aspirantes a estar en promoción de ascenso como son el Castellonense y el Atzeneta. Dos grandes equipos con sendos entrenadores con mucha experiencia en el mundo del fútbol que dirigen dos equipos que llegan a este partido después de vencer sus choques la semana anterior ante rivales de entidad.

No obstante, las lesiones son el principal handicap que tiene el equipo taronja que ve como la enfermería comienza a cargarse de inquilinos. A la larga baja de Arnau por la fractura del quinto metacarpiano, se suma la de Víctor Fuentes, con una luxación de clavícula, además de las no recuperaciones de Quico Vañó, Roberto Granero Junior, y las dudas de Pablo Bonet. Para este partido, Izán cumplirá su último partido de sanción. A pesar de la mengua de efectivos, el técnico de Chella confía en su profundidad de banquillo. «Tenemos que creer con los que estamos. Diseñamos una plantilla equilibrada y competitiva y vamos a presentar un buen once para que podamos hacer un buen partido. Las bajas no nos van a solucionar nada. Es un encuentro que no será nada fácil, pero vamos con la idea de traernos los tres puntos», comenta un motivado Roberto Granero.

El Benigànim juega esta tarde a las 19 horas ante el Racing Algemesí, un recién ascendido que tan solo ha conseguido un punto en este inicio liguero. Aun así, el técnico del Benigànim, Juanjo Antolí no se fía de un equipo «que ha subido este año, que destaca por su colectivo. Corre mucho y será un duro hueso de roer». Ambos equipos llegan al partido con la necesidad de llevarse los tres puntos. «Nosotros hemos conseguidos los tres resultados posibles. Ahora toca variar y volver a ganar».

Para derrotar a los de la Ribera Alta, el conjunto ganxut necesita que sus hombres de calidad den un paso hacia adelante. «Sin duda debe ser así, pero también hemos tenido muchas lesiones en los hombres claves como Fran, Ramonet, que no nos han permitido dar ese salto cualitativo». Para este encuentro, Antolí no podrá contar la sempiterna baja de Fran ni tampoco con Ramonet con problemas musculares de los cuales no se ha podido recuperar.



Borredá se estrena en el banquillo

El Canals, por su parte, tras la destitución del técnico y la baja de jugadores, buscará esta jornada, en el regreso al Quatre Camins, empezar a enderezar la situación y los resultados del equipo. Los canalenses reciben a la UD Tavernes esta tarde a las 18 horas, un duelo de necesitados, a pesar de que aún queda mucha temporada por delante. Los dos clubes quieren estrenar el casillero de victorias y los de Canals se encuentran motivados para conseguir el deseado triunfo que los aleje de la cola de la clasificación. El presidente del Canals, José Borredá, se estrenará también como entrenador mientras el club encuentra sustituto al cesado Virgilio Hernández. El Canals aún no ha conseguido ningún punto, mientras que el Tavernes ha sumado dos empates.