Parras: «Al equipo le falta un poco de chispa»

n El Ontinyent volvió a venirse de vacío en una nueva salida que se saldó con derrota (1-0) y con la cesta de goles totalmente inmaculada. Ante el Badalona, Vicente Parras introdujo novedades en el once, con Soler y Raúl más adelantados y con Rubio más por la parte central. Ya en la segunda parte y con el marcador en contra, el técnico del Ontinyent optó por sacar músculo en la zona de vanguardia, pero sin el éxito esperado. «No es normal que llevemos siete jornadas sin marcar un gol. Ayer buscamos variantes nuevas y si Fran Machado hubiera anotado la oportunidad de gol, el ánimo hubiera sido otro», reconoce Vicente Parras.

Una situación deficiente que contrasta con la racha de once partidos sin perder de esta misma temporada que todavía permite al Ontinyent nadar por zona noble. Algo ha cambiado en el ánimo del futbolista blanquinegro que no encuentra el camino de lo normal que sería ofrecer mejores dígitos lejos del Clariano. El entrenador del club textil piensa que «al equipo le falta un poco de chispa, estamos acumulando muchos minutos de hombres importantes y se nota. Ahora no estamos encontrando lo que teníamos en la primera vuelta; llegar a los últimos minutos y resolver muchos partidos», remarca.

Y es que cuando el físico no responde aparecen otros recursos como la veteranía que te aporta oxigeno en momentos críticos. Incluso la calidad técnica, un factor con alguna carencia en esta plantilla repleta de futbolistas comprometidos, que funcionan con mecanismo diesel pero no sobrados de excelencias individuales. «Cuando falta ese físico hay que resguardarse en la calidad técnica, en esa acción de talento de un jugador que te puede resolver el partido. El equipo trabaja bien, el compromiso es bueno lo que pasa es que al final esa ausencia de chispa y el talento individual lo estamos echando en falta», reitera un Parras que ha dado dos días de descanso a toda la plantilla. Los futbolistas blanquinegros volverán a ejercitarse mañana miércoles, en la primera sesión preparatoria de cara al partido del sábado a las 17 horas ante el Deportivo Aragón.